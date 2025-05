Tor Fiscale-Parco degli Acquedotti, inaugurato itinerario turistico

È stato inaugurato oggi il nuovo percorso turistico alternativo Tor Fiscale con il Parco degli Acquedotti.

Si tratta del quarto itinerario valorizzato da Roma Capitale nel progetto ‘Unexpected Itineraries of Rome’ per promuovere esperienze sostenibili e lontane dal turismo di massa e far emergere una Roma inedita, fuori dai siti d’interesse convenzionali.

Ai 3 percorsi già svelati e riqualificati, Città di Gabi e San Vittorino nel VI Municipio, Esquilino nel I Municipio, si aggiunge oggi un nuovo itinerario nel VII Municipio.

All’inaugurazione hanno preso parte l’Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, Alessandro Onorato, il Presidente del VII Municipio, Francesco Laddaga, e il Consigliere di Roma Capitale e Consigliere Delegato in Città Metropolitana all’Ambiente, transizione ecologica, aree protette e tutela animale, Rocco Ferraro.

Il progetto ‘Unexpected Itineraries of Rome’ ha il valore complessivo di 1,2 milioni di euro: è stato realizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo e finanziato nell’ambito della misura ‘Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile’, con fondi del Piano di Sviluppo e Coesione, con Zètema che ha curato la realizzazione del progetto.

“Ci sono sette itinerari che varrebbero ognuno un biglietto per un viaggio a Roma – ha dichiarato Onorato – Sette itinerari inaspettati e quello del Parco degli Acquedotti forse è il più noto, ma è talmente noto quanto sottovalutato negli anni. Questo è un luogo magico, unico dal punto di vista archeologico, monumentale, architettonico ma anche naturalistico e botanico“.

“Il parco – ha aggiunto Onorato – è stato inaugurato oggi con delle associazioni territoriali stupende che da tanti anni lavorano su questo luogo, anche quando le istituzioni non c’erano. Ci dono 48 nuovi cartelli informativi turistici con un’App dedicata gratuita in due lingue che hanno anche una valenza didattica e che aiuteranno tanti turisti che incominceranno a scoprire questo luogo, portando anche un indotto economico in questo quartiere.

Abbiamo coinvolto un Istituto Alberghiero, tante realtà che grazie a uno sviluppo turistico potranno iniziare a trovare anche un nuovo lavoro e valorizzare quello che hanno. Ecco, io credo che il turismo a Roma, che sta andando molto bene, andrà ancora meglio se noi riusciremo a spostare tanti flussi dal centro della città verso luoghi meno centrali, ma altrettanto belli, unici, che davvero valgono un viaggio“.

“Un giorno di festa per il VII Municipio – ha commentato il presidente Laddaga – per il quale ringrazio l’assessore Onorato e le associazioni del territorio che anche oggi hanno collaborato per la cura e la fruizione del nostro splendido Parco degli Acquedotti. Quello di oggi è un importante tassello che conferma l’impegno dell’amministrazione per la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico e culturale”.

I dettagli dell’itinerario

Il nuovo tracciato si snoda tra i paesaggi verdi del Parco di Tor Fiscale e del Parco degli Acquedotti, un’area unica dove la grandezza dell’ingegneria romana convive con la quiete della campagna urbana, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra archeologia e natura. L’itinerario è stato oggetto di un intervento per migliorarne l’accessibilità e l’esperienza di visita.

Lungo il percorso sono stati installati 48 pannelli illustrativi con QR code tattile, mappe e segnaletica direzionale, oltre a 6 rastrelliere per oltre 50 biciclette e

targhe botaniche, strumenti che rendono la fruizione semplice, informata e sostenibile. Inoltre sono state rimosse le rastrelliere danneggiate e la cartellonistica pericolosa.

A rendere ancora più significativo il cammino è la presenza di un cartello informativo dedicato alla figura di don Roberto Sardelli e all’esperienza della Scuola 725, nata tra le baracche sorte sotto gli archi degli acquedotti tra gli anni Trenta e Settanta del Novecento.

La storia di don Sardelli, che scelse di vivere con gli ultimi e offrire un’educazione libera e consapevole ai ragazzi esclusi dal sistema scolastico, rappresenta un esempio potente di riscatto e giustizia sociale, oggi restituito alla memoria collettiva proprio là dove accadde.

Il tracciato permette di scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi dell’area: il Casale Roma Vecchia, costruito tra il IV e il V secolo su preesistenze romane lungo l’antica via Latina, conserva nella sua struttura una stratificazione di materiali e stili che raccontano secoli di storia agricola e insediativa.

Poco distante, i resti della Villa delle Vignacce testimoniano la presenza di una vasta residenza romana con ambienti termali e una ricca decorazione scultorea, tra cui la statua di Marsia oggi conservata al Museo Montemartini. Nel cuore del Parco di Tor Fiscale si incontra il Fontanile di Benedetto XIV, elegante architettura settecentesca incastonata nell’Acquedotto Felice, voluta dal pontefice nel 1745 e impreziosita da un affresco sacro.

Imponenti e protagonisti del paesaggio, gli acquedotti Claudio e Felice dominano la scena con la loro mole straordinaria: il primo, realizzato tra il 38 e il 52 d.C., rappresenta una delle più imponenti opere idrauliche dell’antichità; il secondo, costruito nel XVI secolo per volere di Papa Sisto V, racconta la volontà di Roma moderna di tornare a sfruttare le sorgenti antiche. Completa il quadro la Torre del Fiscale, alta oltre trenta metri, baluardo medievale edificato in corrispondenza dell’incrocio tra gli acquedotti Claudio, Marcio,Tepula e Julia.

Disponibile su App multimediale bilingue

A supporto del percorso è disponibile l’applicazione multimediale bilingue (Unexpected.it Rome ) dedicata al progetto, già online e già scaricata da oltre 10 mila utenti, che offre una guida interattiva con contenuti geolocalizzati, testi, immagini e audio per accompagnare ogni tappa con approfondimenti puntuali. L’App è compatibile con i device per non vedenti, e sono presenti le audiodescrizioni in italiano e inglese.

