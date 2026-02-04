Tor Sapienza, Carnevale e non solo a Sorrisopoli

Sorrisopoli è pronta a riempirsi di colori, musica e sorrisi. Sabato 15 febbraio, a partire dalle ore 15.00, in Viale Filippo De Pisis a Tor Sapienza, torna la 26ª edizione del Carnevale e Non Solo a Sorrisopoli, una manifestazione che negli anni è diventata molto più di una festa: un appuntamento identitario, partecipato e profondamente sentito dalla comunità.

Organizzato da TS Idee OdV, con il contributo del Municipio V di Roma Capitale, in sinergia con le scuole statali, comunali, private, paritarie, le associazioni e gli enti del territorio, il Carnevale di Sorrisopoli conferma la sua vocazione a unire divertimento e impegno sociale, intrecciando spettacolo, cultura, educazione e solidarietà.

Alla base dell’iniziativa ci sono valori chiari e condivisi: inclusione, partecipazione, accoglienza, collaborazione e attenzione all’altro.

Un lavoro corale che coinvolge volontari, associazioni, scuole, attività commerciali e cittadini, rendendo il Carnevale un’esperienza collettiva che rafforza il senso di appartenenza al territorio.

Come da tradizione, anche questa edizione adotta un progetto solidale da raccontare alle scuole e alla cittadinanza, con un obiettivo semplice e potente: portare il sorriso laddove il sorriso manca.

Il progetto scelto per il 2026 è “La maravilla de una sonrisa” (La meraviglia di un sorriso), dedicato ai bambini Maya del Guatemala, promosso dall’associazione Sulla Strada OdV.

Un’iniziativa che tocca corde profonde: bambini e bambine che vivono in condizioni di estrema povertà, privati dei diritti fondamentali e spesso costretti a una crescita precoce. La maravilla de una sonrisa lavora per restituire loro protezione, dignità, educazione e speranza, dimostrando come un gesto di solidarietà possa attraversare confini e cambiare vite.

Per l’alto valore umano e simbolico di questo progetto, durante la manifestazione verrà consegnata la Chiave della Città di Sorrisopoli al Presidente di Sulla Strada OdV, riconoscimento che rappresenta l’abbraccio ideale di un’intera comunità.

A condurre l’evento sarà Maria Chiara Cimini, conduttrice televisiva apprezzata per la sua eleganza, empatia e capacità comunicativa.

Volto noto del piccolo schermo e protagonista di numerosi format ed eventi pubblici, accompagnerà il pubblico lungo tutta la giornata, dando voce ai protagonisti della festa e ai valori che la animano.

Il corso in maschera, cuore pulsante della manifestazione, sarà ispirato al tema scelto quest’anno: “Balli del Mondo”.

Un viaggio tra culture, tradizioni e popoli diversi, in cui scuole e associazioni partecipanti porteranno in scena danze simboliche, trasformando Sorrisopoli in un mosaico di ritmi, colori ed emozioni:

Salsa Cubana, danza solare e coinvolgente, simbolo di socialità, energia e gioia condivisa.

Country, ballo nato nelle comunità rurali americane, che racconta semplicità, spirito di gruppo e libertà.

Samba, anima pulsante del Brasile, espressione di festa, vitalità e identità popolare.

Tarantella, danza tradizionale del Sud Italia, simbolo di radici, passione e senso di appartenenza.

Hula, danza hawaiana che narra storie attraverso il movimento armonioso del corpo e delle mani.

Hip Hop, linguaggio urbano nato come forma di espressione e riscatto sociale, oggi simbolo di creatività giovanile.

Flamenco, arte intensa e profonda che unisce danza, musica ed emozione, raccontando l’anima della cultura andalusa.

Raqs Sharqi, la danza orientale, raffinata e potente, che celebra femminilità, eleganza e tradizione.

Can Can, danza spettacolare e travolgente, emblema della Parigi festosa e anticonformista.

Charleston, icona degli anni ’20, simbolo di libertà, modernità e voglia di cambiamento.

Rock, danza energica e ribelle, espressione di ritmo, movimento e spirito giovanile.

Sukhishvili, danza tradizionale georgiana, famosa per la sua forza scenica, la disciplina e la straordinaria abilità atletica.

Il programma artistico si annuncia ricco, dinamico e coinvolgente, con la partecipazione di realtà provenienti da tutta Italia, capaci di trasformare Sorrisopoli in un vero palcoscenico a cielo aperto:

Banda Folcloristica “La Rustica” di Civita Castellana (VT), storica formazione bandistica che porta in scena la tradizione musicale popolare con eleganza, ritmo e spirito comunitario.

Bassa Musica Città di Molfetta (BA), travolgente ensemble di fiati e percussioni che unisce il linguaggio delle feste di piazza pugliesi a uno stile coinvolgente e contemporaneo.

Caracca Tamburi Itineranti (RM), gruppo romano di percussioni che fonde ritmo, movimento ed energia, trasformando le strade in un’esplosione sonora.

Danza Clown del Gruppo Scout AGESCI Roma 108, espressione di creatività educativa e inclusiva, dove il linguaggio del corpo e del sorriso diventa messaggio di gioia condivisa.

Ritmania – Città di Tivoli (RM), formazione specializzata in spettacoli ritmici e coreografici che coinvolgono il pubblico in un’esperienza vibrante e partecipata.

Clown trampolieri Zuppetta e Scannamago, amatissimi dai più piccoli, capaci di stupire grandi e bambini con comicità, poesia visiva e fantasia sospesa… letteralmente a due metri da terra.

Spazio anche ai concorsi più attesi: il premio per il Miglior Gruppo in Maschera, che valorizza creatività e lavoro di squadra, e la Pizza Sorrisopoli, progetto che coinvolge ristoranti, pizzerie e panifici del quartiere per celebrare l’identità gastronomica locale.

Il Carnevale e Non Solo a Sorrisopoli si conferma così un evento capace di generare una ricaduta sociale concreta, rafforzando legami, promuovendo cultura e solidarietà e rendendo il territorio protagonista attivo.

Perché a Sorrisopoli il Carnevale non è solo una festa. Perché un sorriso, quando è autentico, può davvero cambiare il mondo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.