Tor Sapienza: intervento della Polizia Locale in uno stabile dell’Ater

Il 4 aprile 2019 mattina gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, V Gruppo e Reparto Pics, sono intervenuti in via Morandi, per eseguire delle operazioni di censimento presso uno stabile Ater, dove i locali commerciali e i box del seminterrato erano stati trasformati in appartamenti.

All’interno trovate 45 persone, tutte di nazionalità straniera, tra cui alcuni minori.

Gli agenti hanno potuto accertare numerosi illeciti: occupazioni abusive, irregolarità edilizie, furto di energia elettrica e allacci abusivi alla rete del gas.

Rinvenuti inoltre numerosi prodotti di profumeria contraffatti, posti sotto sequestro. I responsabili, su cui sono in corso ulteriori accertamenti, verranno perseguiti a a livello amministrativo e penale.

Sul posto intervenuti tecnici Acea e Italgas, oltreché personale Ater e operatori della Sala Operativa Sociale.

Una decina di persone, sono state condotte presso il Comando Generale per le procedure di foto-segnalamento.