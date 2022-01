Tor Sapienza: liberato edificio occupato, 11 nuclei familiari ricollocati

Questa mattina, 26 gennaio 2022, – informa in un comunicato la Presidenza Regione Lazio – su impulso dell’assessorato alla Casa della Regione Lazio, Ater Roma, coadiuvata dalla Polizia Municipale di Roma Capitale e dai servizi sociali, liberata un’occupazione abusiva, che durava da oltre 20 anni, di un’ala della “stecca” di Tor Sapienza in via G. Morandi. Il processo è partito circa 9 mesi fa con l’incontro e l’ascolto dei residenti e ha portato oggi al trasferimento condiviso in alloggi temporanei di 11 nuclei familiari, circa 40 persone, nel pieno rispetto delle fragilità e tutelando i minori presenti.

La Regione Lazio ha voluto difendere anche le realtà associative che svolgono una costante opera di inclusione sociale mantenendo la loro presenza sul territorio. Contemporaneamente è partita la rimozione di rifiuti ingombranti che insistevano sull’area”.