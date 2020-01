Tor Tre Teste: “50 famiglie da due mesi al freddo”

“Dal 15 novembre, data in cui potevano essere accesi i riscaldamenti, nel vasto complesso Erp di Tor Tre Teste circa 50 famiglie che abitano le case comunali di via Tovaglieri sono al freddo non essendo mai avvenuta l’accensione dei riscaldamenti per il guasto al bruciatore, non riparato nonostante continue segnalazioni e raccolte firme dei residenti che sono state totalmente ignorate dai grillini. Una diffusa e continua vergogna visto che all’interno dei nuclei familiari, anche in altre zone della città, sono presenti molti anziani, bambini e disabili, fasce più fragili che necessitano di un ambiente sano.

“Come Fratelli d’Italia, appena venuti a conoscenza della gravissima situazione, abbiamo predisposto una nota e contattato gli uffici competenti per sollecitare un intervento immediato per evitare ulteriori danni alla salute degli abitanti ed aggravamento dei costi visto che alcune persone sono costrette a far uso di scaldini e stufette elettriche con esorbitante aumento delle spese di elettricità e gas. Raggi e Boccuzzi, insieme ai loro colleghi del M5s, continuano ad essere degli irresponsabili in quanto anche sul problema riscaldamenti sono stati totalmente assenti lasciando al freddo per mesi migliaia di abitanti, tra cui molte persone fragili”.

È quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale.