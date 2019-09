Tor Tre Teste andrà ad Anagnina con l’unico autobus del quartiere

Riceviamo dalla signora Annarita Pellegrini, residente a Tor Tre Teste, e volentieri pubblichiamo

A breve, il “556 Gardenie/Tobagi” verrà sostituito dal “556 Gardenie/ Anagnina” … Ma, fino a qualche giorno fa, del progetto riguardante il prolungamento del “556” ad Anagnina i consiglieri della V Commissione municipale Mobilità e i cittadini di Tor Tre Teste, con i quali, più volte, a partire dalla fine di giugno, si sono riuniti, per parlare del “556” non ne avevano presa visione.

Neppure durante l’ultimo incontro in data 11 settembre 2019 gli intervenuti hanno avuta la possibilità di conoscere il progetto. Poco hanno saputo anche chiedendo agli ingegneri dell’Agenzia della mobilità

Attraverserà cinque quartieri

Di sicuro c’è solo il fatto che il “556” Gardenie/Anagnina attraverserà cinque quartieri (Centocelle, Tor Tre Teste,Torre Maura,Torre Spaccata, Cinecittà). Quando arriverà a Tor Tre Teste, dove il “556” è l’unico autobus circolante? I tempi di attesa di allungherebbero, in ragione di un tragitto molto più lungo.

Non converrebbe mobilitarsi per chiedere che, in aggiunta al “556” Gardenie/Anagnina, ci venga assegnata, come seconda linea autobus, una navetta Togliatti-Abelie/Torre Maura Metro “C“, a percorso breve e veloce, con partenze ravvicinate, più vetture, mezzi nuovi e idonei al trasporto di persone disabili?

Annarita Pellegrini