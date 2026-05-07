Torna a Roma Villa Borghese il Dog Lovers Day

Sabato 9 maggio 2026 torna a Roma il Dog Lovers Day, l’evento promosso da Zoetis Italia, leader mondiale nella salute animale, in collaborazione con ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani e con il patrocinio di Roma Cura Roma.

Dalle 10.00 alle 14.00, presso la Valle dei Cani di Villa Borghese, tutti i proprietari e gli amanti dei cani potranno partecipare a una mattinata aperta al pubblico dedicata alla prevenzione, alla salute e al benessere degli animali da compagnia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare proprietari e famiglie sull’importanza della prevenzione veterinaria, promuovendo il dialogo continuo con il medico veterinario, figura di riferimento per la tutela della salute animale.

Al centro dell’evento anche il contrasto al fai-da-te e alle soluzioni improvvisate, a favore di scelte di cura più consapevoli, responsabili e basate su informazioni corrette.

Nel corso della mattinata, i partecipanti avranno la possibilità di ricevere consigli veterinari e di seguire talk e incontri informativi guidati da medici veterinari ed educatori cinofili, dedicati ai principali aspetti della salute, della prevenzione e del benessere psicofisico del cane.

Il programma prevede:

ore 10.30 – 11.10: “Il ruolo del veterinario oggi: cosa è cambiato?” con il Dr. Massimiliano Bufalini, Medico veterinario esperto in medicina interna e neurologia clinica del cane e del gatto

ore 11.20 – 12.00: “L’amore passa per la ciotola: nutri il suo benessere” con la Dr.ssa Caterina Rallo, Medico veterinario esperta in genetica

ore 12.00 – 12.40: “Lo squilibrio motivazionale: cos’è, cosa lo causa, come riconoscerlo” con Marika Gravili, educatrice cinofila.

“Il Dog Lovers Day rappresenta un’occasione concreta per promuovere una maggiore consapevolezza sul valore della prevenzione e sul ruolo fondamentale del medico veterinario nella tutela della salute degli animali”, dichiara Carmelo Lombardo, General Manager di Zoetis Italia. “In Zoetis crediamo profondamente nel legame tra persone e animali e in un approccio One Health che integra salute animale, umana e ambientale. Attraverso iniziative come questa vogliamo accompagnare i proprietari verso scelte di cura più informate e responsabili”.

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutti i proprietari accompagnati dai loro cani, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e benessere animale.

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