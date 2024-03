Torna Benvenuta Primavera a Colli Aniene

Con un ricco programma di iniziative culturali di arte, musica, danza, poesia e di sport, torna Benvenuta Primavera (sesta edizione) organizzata dall’associazione Il Foro, con il supporto di Sogèster. All’iniziativa, che si svolge in viale Ettore Franceschini, a Colli Aniene, dall’11 al 13 aprile 2024 è abbinato il Concorso artistico “Premio Benvenuta Primavera”, tema: “Il Paesaggio”. Nella tre giorni, a partire dalle ore 9 dell’11 aprile sotto i portici di viale Franceschini esporranno le loro opere venti artisti: Loretta Antoni, Mirella Ariuolo, Evy Arnesano, Anna Marisa Beccaceci, Carla Belisari, Dominika Caczor, Silvia Casadei, Elio Carocci, Valentino Carotti, Marina De Casamassimi, Lucia Di Domenica, Stefano Fedeli, Maria Cristina Lucidi, Anna Mariani, Alena Marin, Anna Maria Palma, Nando Sardella, Danilo Teagano, Carla Tinto. Saranno, inoltre, esposte mostre con tematiche territoriali. Numerose le iniziative a carattere culturale e sociale con il coinvolgimento di Associazioni territoriali e cittadini. Il 12 e il 13 aprile in via Meuccio Ruini saranno esposte le opere partecipanti al Concorso ed i visitatori sono chiamati a votare l’opera preferita. Il 13 aprile in largo Nino Franchellucci ci sarà l’esposizione di disegni, lavori e progetti di bambini e ragazzi delle scuole elementari del quartiere.

Le iniziative culturali

Nel corso delle giornate si susseguiranno: Venerdì 12 aprile alle ore 17 (via M. Ruini) Reading “I Poeti per il paesaggio”, aperto alla libera partecipazione con prenotazione al tel 3407956470. Sabato 13 aprile (ore 17, via M. Ruini) Incontro(/Conferenza: I Poeti del Parco e Periferie: un sito e una rivista per abitare poeticamente la terra. Sabato 13 aprile (I.C. Minerva in via Battista Bardanzellu 83) “Canti di Primavera”, rassegna corale con 7 cori di adulti e bambini coordinato da Paula Gallardo.

Le esibizioni sportive e musicali

Ed ancora, esibizioni di: Pattinaggio Artistico (Nova Familia A.S.D.), di Ballo (A.D.S. Lolly Dance), di pattinaggio e tornei sportivi (CRSPORT). Non potrà mancare l’esibizione della Banda Musicale Arturo Toscanini di Settecamini, coordinata dal M° Agostino Gianni. Musica e Balli di gruppo con Quartieri Solidali. Animazione per bambini, musica, giochi, zucchero filato, Truccabimbi saranno a cura dell’Ass. Piccoli Giganti (I.C. Minerva) Autori in Erba: “Presento il mio primo libro”, organizzato dall’I.C. Minerva

La cerimonia conclusiva

Mercoledì 17 aprile la Cerimonia conclusiva si terrà alle ore 17,00 presso l’Anfiteatro dell’I.C. Minerva in viale Battista Bardanzellu 83. In programma: Proiezione di foto e video delle tre giornate Premiazione degli artisti. Assegnazione dell’ambito “Premio Benvenuta Primavera” all’opera più votata.

I sostenitori

L’iniziativa, che si sta imponendo come una delle più interessanti e partecipate del IV Municipio, si avvale del supporto delle imprese sostenitrici: Agenzia Colli Aniene, AM Technology, Bar Centrale, Casa del Gelato, Cioccia, Crema & Cioccolato, Dario Cosentino, Farmacia Franceschini, La Fontanella, Marco Florarte, Marisa Desiderati, Quality Immobiliare, Stuzzica, Tecnocasa, Tecnorete. INFO: Associazione IL FORO 06.4550 4635 – 329.8622685 www.associazioneilforo.it

