Torna il binomio cinema e sport al Villaggio Talenti

Per il secondo anno consecutivo, il CONI Lazio sarà protagonista all’interno della rassegna cinematografica estiva dell’ANEC con una serie di attività sportive nell’ambito del progetto “CONI e Regione, Compagni di Sport”.

Come nel 2018 a Piazza Vittorio, anche quest’anno verrà allestito nel quartiere Talenti un villaggio sportivo, stavolta con il patrocinio del Municipio Roma III, operativo dall’inizio alla fine delle proiezioni, per regalare ai romani serate all’insegna della cultura e dello sport.

L’inaugurazione della manifestazione, in programma domenica 7 luglio alle ore 19:00, sarà alla presenza della Presidente di ANEC – AGIS Lazio, Piera Bernaschi, del Presidente del Municipio Roma III Giovanni Caudo, della Presidente Commissione Cultura, Scuola e Sport del Municipio Roma III Francesca Farchi, del Presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, ma già a partire a partire da venerdì 5 luglio e per tutta la durata della manifestazione, il CONI Lazio offrirà gratuitamente a curiosi e appassionati, la possibilità di praticare una serie di discipline sportive, assistiti da istruttori e tecnici qualificati per trascorrere un’estate a tutto sport!

Il menù sportivo, messo a punto insieme alle federazioni, alle discipline associate, agli enti ed alle associazioni del territorio aderenti all’iniziativa prevede, nelle prossime settimane, i seguenti appuntamenti: da venerdì 5 a domenica 7 luglio dalle ore 19:00: tennis tavolo, football americano, pallacanestro, pallavolo, scacchi.

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio: tennis tavolo, pallacanestro, tiro a segno, scacchi, pesistica, ginnastica. Da venerdì 19 a domenica 21 luglio: tennis tavolo, football americano, baseball, hockey prato, pallacanestro, scacchi, pallavolo, pentathlon moderno.

Momento Emozionale. Quando lo sport non va in vacanza. Sabato 6 luglio dalle 17.00 alle 20.00 il CONI Lazio porterà il football americano sulla sabbia nell’arenile allestito a Piazza Vittorio Veneto di Castelnuovo di Porto. L’iniziativa si inserisce all’interno della manifestazione organizzata dal Comune con l’Associazione New Castle, che per una settimana ha proposto tornei di beach soccer, footvolley e la beach volley Cup 2019.