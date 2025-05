Venerdì 23 maggio torna la Notte Bianca delle Scuole Aperte, la grande festa dedicata alle 114 scuole vincitrici dell’avviso pubblico “Scuole Aperte il pomeriggio, la sera, nei weekend”, promosso dall’Assessorato alla Scuola di Roma Capitale.

L’evento giunto alla sua terza edizione, celebra un anno di attività educative e formative svolte dalle scuole fuori dall’orario scolastico.

Durante la Notte Bianca, le scuole coinvolte apriranno le porte alla cittadinanza con un ricco programma di laboratori, mostre, concerti, incontri, presentazioni e molto altro.

L’iniziativa coinvolgerà centinaia di ragazze e ragazzi, protagonisti di un percorso che ha rafforzato il legame tra scuola e comunità e sarà un’occasione per valorizzare le tante collaborazioni nate nei territori, dove la scuola diventa un punto di riferimento attivo e vitale.

“Scuole Aperte” è un avviso biennale rivolto agli istituti scolastici della Capitale, pensato per estendere le opportunità educative oltre l’orario ordinario.

Le attività proposte spaziano dal supporto scolastico all’arte e alla cultura, dalle uscite didattiche alle visite guidate, dalla sostenibilità ambientale alla promozione delle discipline STEM, dall’educazione affettiva al supporto agli studenti e alle studentesse in difficoltà, con un obiettivo chiaro: contrastare la povertà educativa e ridurre le disuguaglianze, offrendo spazi di crescita, inclusione e partecipazione e costruendo comunità.

A questo link la mappa dove sono segnalate tutte le scuole che aderiscono alla notte bianca, con il programma di eventi.

