Torna VIECCE!, il podcast sui quartieri di Roma

Torna “VIECCE!“, la serie podcast di Roma Capitale dedicata alla vita nei quartieri della città.

Dopo il successo della prima stagione, a partire da venerdì 22 novembre, ogni settimana saranno disponibili – con nuovi ospiti e nuovi racconti su nuovi quartieri – due episodi sulle principali piattaforme di streaming e sul sito istituzionale, per un viaggio semiserio tra aneddoti, vicoli, piazze e locali.

Cinque nuovi talenti pronti a raccontare altrettanti quartieri della città: Balduina, Trieste-Salario, Eur, le Torri e San Lorenzo, portati ai microfoni di “VIECCE!” rispettivamente da Michela Giraud, Saverio Raimondo, Diana Del Bufalo, Ilenia Pastorelli e Luca Ravenna. Ad accompagnarli tra le loro vie del cuore, Giorgio Maria Daviddi, romano Doc e voce del Trio Medusa.

In questa nuova stagione anche un ospite speciale: il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che porterà nel podcast i ricordi della sua infanzia e adolescenza all’Appio Latino.

La nuova stagione di “VIECCE!” si aprirà venerdì, il 22, con Michela Giraud, l’ “ambasciatrice della Balduina nel mondo“, che ne racconterà senza freni ogni sfumatura.

Si proseguirà martedì 26 novembre con Saverio Raimondo, il professore della stand-up comedy italiana, che terrà una vera lezione sul quartiere Trieste – Salario, dove è nato e cresciuto e ci accompagnerà, rigorosamente a piedi, in lungo e largo in quello che definisce “l’Upper East Side romano“.

In uscita il venerdì 29 novembre l’episodio con il primo cittadino Roberto Gualtieri, che sceglie di ripercorrere i suoi ricordi all’Appio Latino, tra le partite di pallone a Villa Scipioni e il suo primo concerto a piazza Re di Roma.

Si continua martedì 3 dicembre con Diana Del Bufalo, attrice, comica, ballerina, all’Eur, quartiere della sua adolescenza, tra capolavori architettonici, primi baci in macchinetta e il laghetto più amato della città.

Ospite della quinta puntata venerdì 6 dicembre, Ilenia Pastorelli, attrice dalla personalità eclettica e vincitrice di un David di Donatello. Dall’infanzia a Torre Angela alle vedute di Tor Bella Monaca, a pochi passi da casa la sua puntata racconterà la vita fuori dal centro.

A chiudere, martedì 10 dicembre, la seconda stagione di “VIECCE!” sarà il lombardo Luca Ravenna, che ha scelto Roma come teatro delle sue gesta artistiche, fino a essere soprannominato dagli abitanti del suo quartiere d’adozione “er milanese di San Lorenzo“.

“VIECCE! La vita nei quartieri di Roma” è un progetto di Roma Capitale, ideato e prodotto da MNcomm e Dopcast, nato per valorizzare la vita nei quartieri di Roma, la loro eterogeneità e il legame che unisce indissolubilmente i romani alle zone della città in cui vivono, per nascita o adozione.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙