Torre dei Conti, via ai lavori urgenti: firmata la convenzione per la messa in sicurezza

La ferita aperta nel cuore di Roma dal crollo parziale della Torre dei Conti, avvenuto il 3 novembre, comincia finalmente a trovare una risposta concreta.

La Giunta Capitolina ha infatti approvato lo schema di convenzione che mette insieme Roma Capitale, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e il Ministero della Cultura: un patto operativo per avviare, senza ulteriori ritardi, gli interventi indifferibili e urgenti sulla storica struttura medievale. In campo quasi un milione di euro, necessari per evitare nuovi cedimenti e mettere in sicurezza l’intera area.

A vigilare sulle operazioni è stato istituito un Tavolo di coordinamento presso la Prefettura di Roma, dove siedono tutte le amministrazioni coinvolte.

Sarà il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma a guidare le attività tecniche, sottoponendo ogni passaggio all’Autorità giudiziaria per ottenere le autorizzazioni necessarie vista la delicatezza del bene e il recente cedimento.

La convenzione traccia in modo chiaro i ruoli di ciascuno:

I Vigili del Fuoco coordineranno le operazioni sul campo, impiegando squadre specializzate e tecnici con competenze su beni architettonici fragili.

Roma Capitale garantirà mezzi, materiali, supporto logistico e soprattutto la copertura economica. Sarà il Campidoglio, inoltre, a gestire i provvedimenti sul traffico per garantire la sicurezza durante i lavori.

Il Ministero della Cultura, presente al Tavolo Operativo permanente, vigilerà sulle modalità degli interventi per assicurare che ogni operazione rispetti le prescrizioni di tutela, rilasciando anche le necessarie autorizzazioni.

I lavori, assicurano dal Campidoglio, partiranno già da lunedì: una corsa contro il tempo per mettere in sicurezza uno dei simboli del Medioevo romano.

Il sindaco Roberto Gualtieri, ricordando la tragedia costata la vita a Octav Stroici, ha sottolineato la compattezza istituzionale che ha permesso di accelerare le procedure:

“Voglio ringraziare il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, la Sovrintendenza Capitolina, la Soprintendenza Statale, i Vigili del Fuoco e la Prefettura di Roma per la straordinaria collaborazione. Da lunedì, insieme a tutte le istituzioni coinvolte, inizierà il lavoro di messa in sicurezza della Torre dei Conti, parzialmente crollata il 3 novembre”, ha dichiarato.

