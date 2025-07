Torrino, il parcheggio di via Cina torna ai cittadini dopo 16 anni: “Un abuso durato troppo”

Sedici anni. Tanto è durato il paradosso di via Cina, dove un parcheggio pubblico era stato trasformato, di fatto, in uno spazio riservato a un impianto sportivo privato. Ora quell’area, accanto al centro “Zero9”, è finalmente tornata a disposizione della cittadinanza.

È stata una mattina calda quella del 4 luglio, ma anche densa di soddisfazione per il comitato di quartiere del Torrino e per i rappresentanti municipali che hanno seguito la vicenda.

Le ruspe del IX Municipio hanno abbattuto i new jersey che da anni sbarravano l’ingresso all’area di sosta, ripristinando un diritto collettivo rimasto sospeso dal lontano 2009.

“Un altro spazio restituito ai cittadini”, ha commentato con orgoglio Augusto Gregori, vicepresidente del Municipio IX.

Il parcheggio era nato come area di cantiere per la realizzazione del centro sportivo, in occasione dei Mondiali di nuoto del 2009. Doveva essere liberato al termine dei lavori. E invece, anno dopo anno, quei blocchi di cemento sono rimasti lì, trasformando un bene pubblico in un uso privato mai formalmente autorizzato.

“Ci sono stati incontri, proposte, promesse… ma nulla si è mosso per troppo tempo – ha spiegato Gregori –. A quel punto abbiamo deciso di intervenire direttamente”.

L’operazione è stata eseguita a spese del Municipio, attivando gli uffici tecnici e la Polizia Locale. Un atto necessario dopo 15 anni di immobilismo, durante i quali il comitato di quartiere ha più volte sollecitato una soluzione, lamentando la mancanza di parcheggi in una zona già congestionata.

Soddisfazione anche da Giuseppe Grazioli, presidente della commissione Commercio, Sport e Turismo, che ha seguito passo passo l’iter burocratico.

“Abbiamo convocato quattro sedute su questa vicenda, iniziando due anni fa un’istruttoria con gli uffici tecnici, l’assessorato capitolino allo Sport e anche la Polizia locale. Il risultato è frutto di un lavoro corale, che ha visto maggioranza e opposizione unite contro un abuso inaccettabile”.

