Conto alla rovescia per il Torrino Street Food. Dal 16 al 18 settembre, il TTS Food torna a Piazza Cina, nel cuore del quartiere Torrino. 23 street chef, provenienti da tutta Italia, si sfideranno tra fuochi e fornelli dando vita ad un tour gastronomico che comprenderà anche la cucina internazionale.

Alle 12:00 gli street chef accenderanno i fornelli per sfiziosi aperitivi accompagnati da dj set, per poi cantare e divertirsi sulle note del piano bar. Ci saranno tavoli disponibili per tutti e tanti giochi di luci per trasformare Piazza Cina nel più grande ristorante sotto le stelle di Roma. E non dimenticheranno proprio nessuno: tante le ricette gourmet vegan e gluten free.

In un’unica piazza sarà possibile intraprendere un vero e proprio viaggio, dalla cucina tipica romana a quella delle nostre regioni. Dallo slow smoked BBQ delle steak houses americane ai nachos, burritos, tacos e margarita del Messico. Dal padthai vietnamita alla paella valenciana con sangria. E ci saranno bombe, ciambelle calde, tiramisù espresso, ci saranno paste sfornate e farcite al momento, ci saranno maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio, ci saranno cannoli e cremolati siciliani.

