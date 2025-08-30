Torvaianica, il Comune ordina la demolizione di tre stabilimenti balneari

Un segnale chiaro: la legalità prima di tutto lungo il litorale di Torvaianica. Il Comune di Pomezia ha infatti emesso un ordine di demolizione per tre stabilimenti balneari – Cuba Libre, Oasi Beach e Paloma – accusati di aver realizzato opere senza le necessarie autorizzazioni, trasformando aree pubbliche in spazi occupati abusivamente.

Gli accertamenti degli uffici comunali hanno evidenziato numerose irregolarità: impianti idrici e cablaggi elettrici installati senza permessi e in modo precario, cumuli di materiali e rifiuti abbandonati sia su aree demaniali sia su proprietà private confinanti, e cartelloni pubblicitari piazzati senza autorizzazione. Tutto ciò ha deturpato il paesaggio costiero e violato le normative vigenti.

L’amministrazione comunale ha stabilito che le opere abusive devono essere demolite entro 30 giorni, senza possibilità di proroghe o sanatorie, con il ripristino dello stato originale dei luoghi. Un provvedimento deciso a tutela del demanio pubblico e della fruibilità delle spiagge.

Le tre società interessate hanno comunque la possibilità di presentare ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica.

L’azione si inserisce in un più ampio piano del Comune di Pomezia volto a contrastare gli abusi sul litorale e a preservare l’integrità ambientale e paesaggistica della zona.

Non è la prima volta: interventi simili in passato hanno riguardato, ad esempio, la demolizione di una palazzina abusiva sulla spiaggia libera, confermata poi dal TAR.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.