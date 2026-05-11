Tragedia all’interno dell’ex vivaio in zona Madonetta, il M5S attacca il municipio: “Morte annunciata”

All’indomani della tragedia avvenuta all’interno dell’ex vivaio comunale del X Municipio, dove un uomo che viveva abusivamente nella struttura ha perso la vita durante un incendio, apre ora lo scontro politico in Campidoglio e sul litorale romano.

I consiglieri del Movimento 5 Stelle Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti attaccano duramente l’amministrazione municipale guidata da Mario Falconi, parlando di una tragedia “annunciata” e denunciando anni di immobilismo.

In una nota congiunta, gli esponenti pentastellati sostengono che il degrado dell’area fosse stato segnalato più volte senza che venissero adottati interventi concreti.

Secondo il M5S, la struttura versava da tempo in condizioni di abbandono, diventando progressivamente un rifugio di fortuna per persone in difficoltà sociale.

«Questa tragedia poteva essere evitata», accusano i consiglieri. «Da anni denunciamo lo stato di incuria del vivaio e i rischi legati alla mancata messa in sicurezza dell’area. Alle richieste di intervento sono seguiti soltanto rinvii e silenzi».

Al centro della polemica finisce anche il destino del vivaio municipale, riqualificato durante la precedente amministrazione con un investimento pubblico superiore ai 100mila euro.

L’obiettivo, ricordano i pentastellati, era quello di trasformare lo spazio in un presidio ambientale e sociale a servizio del territorio. Un progetto che, secondo l’opposizione, sarebbe stato progressivamente abbandonato fino al completo degrado della struttura.

Il Movimento 5 Stelle allarga poi il fronte delle contestazioni citando altri interventi rimasti incompiuti o bloccati nel municipio, dalla scuola materna “Do.Re.Mi… Diverto” al parco di Bagnoletto, fino alla bonifica dell’area di Villaggio Africa.

Parole durissime anche sul piano delle responsabilità politiche. I consiglieri parlano di “superficialità amministrativa” e chiedono che venga fatta piena luce sulle eventuali omissioni nella gestione dell’area.

«Qualcuno dovrà rispondere di quanto accaduto», concludono, annunciando la valutazione di iniziative politiche e legali sulla vicenda.

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