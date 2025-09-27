Trasporti pubblici e sicurezza a Roma, al di là delle chiacchiere e promesse

Ecco, questa sarebbe una tabella da scolpire, sopratutto nelle teste dei decisori comunali, che di tutto si occupano salvo che rendere decente – controllando ed intervenendo in modo incisivo su orari, puntualità, sovrapposizioni e rarefazione corse, manutenzione etc – il trasporto pubblico collettivo (Atac) e privato (taxi, una vergogna romana, quest’ultima. A proposito che fine hanno fatto le nuove licenze? È passato il Giubileo…) che sono ad un livello offensivo .

Non ci può essere un serio abbattimento dei sinistri di pedoni, ciclisti e cittadini in genere senza un abbattimento del parco circolante di auto private (quanti covid ci vogliono per dimostrarlo?).

E non ci può essere abbattimento di auto private senza un trasporto pubblico decente (non solo misure punitive verso i cittadini, scomparsa delle strisce bianche per fare cassa; autovelox in mezzo alla citta°, etc) il resto sono chiacchiere , o temi dignitosi ma secondari..

