Tre giorni di Mostra-Mercato, Giostre, Food e Musica dal vivo, in piazza Balsamo Crivelli

Venerdì 31 ottobre, sabato e domenica 1 e 2 novembre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 24.00, in piazza Balsamo Crivelli, Roma, ci sarà una tre giorni di Mostra/Mercato con prodotti Commerciali, Abbigliamento, Vintage, Artigianato e Prodotti Tipici; nonché, Food, Giostre e Musica dal Vivo.

L’evento è organizzato, come di consueto, dall’Associazione “Araba Fenice III” (di Fabiana).

Gli espositori invitano in piazza, per passare tre giornate diverse, curiosare tra le bancarelle, mangiare, far divertire i bambini ed ascoltare un po’ di buona musica; ed incontrare persone.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.