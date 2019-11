Al Teatro Le Maschere

Domenica 24 novembre e 1 dicembre – doppia replica ore 16.00 e ore 18.00

Tre omini nel bosco

dalla fiaba dei fratelli Grimm

testo di Franco Mescolini

regia di Gigi Palla

con (in o. a.) Martina Carletti, Rodolfo Mantovani, Gabriella Praticò.

costumi e marionette Carla Marchini

scene Giuseppe Convertini

musiche Alessandro Cercato

luci Roberto Pietrangeli

ass.nte regia Gabriella Praticò

ass.nte costumi Amedeo D’Amicis

Nell’ambito degli appuntamenti domenicali dal titolo “Fiabe e Biscottini”, sarà in scena al Teatro Le Maschere il 24 novembre e 1 dicembre – doppia replica ore 16.00 e ore 18.00 – lo spettacolo TRE OMINI NEL BOSCO dalla fiaba dei fratelli Grimm, testo di Franco Mescolini, regia di Gigi Palla, con Martina Carletti, Rodolfo Mantovani, Gabriella Praticò. I costumi sono di Carla Marchini e le scene di Giuseppe Convertini.

Un cantastorie accompagna il pubblico in un alternarsi di narrazione e azione attraverso il complesso percorso di crescita di una fanciulla narrato nel rispetto della ricca e tradizionale simbologia delle fiabe. Due sorellastre, una matrigna, un principe e tre misteriosi omini del bosco rappresentano gli elementi principali di una storia che tra metamorfosi, prodigi, oggetti magici e prove da superare conduce la protagonista al raggiungimento di un nuovo essere pronto ad affrontare le difficoltà dopo aver conquistato fiducia e coraggio.

Note di regia

Tutti sanno quanta importanza possono avere le fiabe sull’animo del bambino, importanza non solo dal punto di vista del piacere che può dare ascoltarla, ma per un vero e proprio motivo pedagogico. Il bambino dai 5 ai 9/10 anni si identifica completamente con i personaggi della fiaba, vivendo i loro sentimenti operando una vera e propria “ginnastica” del sentimento, così dimenticata ma così salutare! E’ per tutto ciò che abbiamo scelto una favola dei Fratelli Grimm molto classica (buono, cattivo, elemento fantastico, giusta punizione ecc….) da mettere in scena nel modo più classico e rispettando non solo il testo ma anche i … bambini. Anche se potrebbe sembrare superfluo sottolinearlo, la fiaba dei Tre Omini del Bosco, rimanda ad una ben più ampia riflessione sulla fatica, l’impegno che la vita, costantemente, ci richiede visto che assai di rado ci è dato di vivere in una condizione ottimale, vale a dire, priva delle difficoltà e dei pesanti condizionamenti determinati dalla nostra ed altrui immaturità. Anche nella cattiva sorte, tuttavia, la vita ci concederà sempre l’occasione di ripresa (quello che, nella fiaba è rappresentato dall’elemento magico) la possibilità di risolvere, attraverso l’accettazione di alcune prove, di volta in volta, i problemi ……c’est la vie…… (Gigi Palla)

INFO

Teatro Le Maschere

Via Aurelio Saliceti, 1/3, 00153 Roma RM

Telefono: 06 5833 0817

scuole@teatrolemaschere.it

www.teatrolemaschere.it

Spettacoli Della Domenica

La domenica spettacoli alle ore 16.00 e alle ore 18.00

Biglietto acquistato al botteghino Ingresso € 10,00

Biglietto ridotto acquistato online sul sito www.teatrolemaschere.it Ingresso € 8,00

Biglietto d’ingresso scuola € 8,00

biglietto gratuito per gli insegnanti (1 ogni 10 studenti)

ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2019/2020

È aperta la Campagna Abbonamenti 2019/2020! Abbonarsi conviene!

È possibile abbonarsi a tre spettacoli con € 22,00 e a sei spettacoli con € 40,00, risparmiando sul costo del singolo biglietto!

Gli abbonamenti del Teatro Le Maschere possono essere acquistati direttamente in teatro dal lunedì̀ al venerdì̀ dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

Il sabato dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

Online sempre! All’indirizzo www.teatrolemaschere.it

Scegliete gli spettacoli che più vi piacciono consultando il programma della rassegna Fiabe e Biscottini e con il vostro abbonamento potrete prenotare il biglietto telefonicamente, con comodità!

Il calendario può subire variazioni.

Vi invitiamo a verificare date e orari disponibili sul nostro sito, nella sezione Biglietti.

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino