E anche il Pigneto avrà il suo “Troppi Selfie Rendono Ciechi”. Venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 21 al Teatro Vignoli di San Leone al Pigneto in via Bartolomeo d’Alviano 1 (angolo via Prenestina si potrè assistere allo spettacolo scritto e diretto da Paolo Pesce Nanna e Stefano Vigilante.

Info e prenotazioni: 3475605181

Un appuntamento da non perdere.