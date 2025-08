Trullo, via Calamandrei al buio: i ladri portano via dieci lampioni

Una decina di lampioni stradali sono stati rubati nelle ultime settimane in via Calamandrei, nel quadrante sud-ovest della Capitale, lasciando completamente al buio il sentiero pedonale

che collega i quartieri del Trullo e di Monte Cucco. Un’area recentemente oggetto di riqualificazione da parte dell’Ater, dopo l’abbattimento di alcune strutture abusive.

A denunciare l’accaduto è Vincenzo Crea, vicepresidente del Consiglio municipale Roma XI, che ha effettuato un sopralluogo sul posto nella mattinata di martedì 5 agosto, dopo essere stato informato del furto la sera precedente. Secondo quanto riportato, i lampioni sarebbero stati sottratti durante il periodo estivo, in concomitanza con la partenza di molti residenti per le vacanze.

“Ne hanno lasciato solo un paio, posizionati in punti visibili e quindi più rischiosi da prelevare – ha spiegato Crea, alla nostra redazione di Abitarearoma.it – Il furto però deve essere avvenuto nei giorni scorsi. Il sentiero è molto utilizzato da chi si sposta a piedi tra Trullo e Monte Cucco, per questo serve ripristinare l’illuminazione al più presto”.

L’area, riqualificata con sentieri, arredi urbani e illuminazione pubblica, era stata restituita ai cittadini dopo un percorso partecipato promosso dall’Ater. Oggi, però, il furto dei lampioni mette a rischio la sicurezza di residenti e passanti, costretti a percorrere un tratto completamente al buio.

Il consigliere ha già segnalato l’accaduto all’Ufficio Relazioni Pubbliche dell’Ater, chiedendo un intervento urgente per il ripristino dell’impianto di illuminazione. Le autorità sono state allertate e sul caso potrebbero aprirsi anche ulteriori accertamenti, vista la dinamica e la frequenza di simili episodi durante il periodo estivo.

