TuliPark Roma 2023: conferma il grande successo con 70 mila visitatori

Una folla di oltre 70.000 amanti della natura ha visitato quest’anno un TuliPark. Molti sostato alcune ore ammagliati dalla bellezza dei fiori, altri hanno trascorso un’intera giornata nel parco, sostando nelle aree picnic, gustando le specialità olandesi o assistendo alle iniziative collaterali proposte.

Decine e decine di migliaia di mazzi di tulipani variopinti sono stati composti e portati a casa dai visitatori che li hanno scelti e raccolti personalmente. Tantissime anche le foto scattate tra i filari colorati, sullo zoccolo gigante o di fronte al mulino a vento.

I giardini TuliPark, parchi di tulipani in stile olandese, in Italia sono tre: a Roma, Bologna e Spoleto.

L’edizione romana 2023, in via dei Gordiani, ha chiuso con successo i battenti il 26 aprile, data in cui la fioritura si è esaurita.

TuliPark Roma, iniziata il 23 marzo, era stata preceduta, il 12 marzo, dal TuliDay all’outlet di Valmontone, con il dono ai visitatori di 6 mila tulipani fioriti. Una iniziativa analoga si è svolta all’outlet Castelguelfo di Bologna. In Umbria, invece, il Tulipark Spoleto è stato presente all’Eurospring Chocolate ed ha donato bouquet colorati e decorati con uova pasquali.

Ora le centinaia di migliaia di bulbi continuano la loro crescita sotto terra, in attesa di essere estirpati puliti e conservati per la risemina nel prossimo autunno, quando il campo di via dei Gordiani sarà stato lavorato e pronto per accogliergli per iniziare un nuovo ciclo vitale.

Il prossimo appuntamento di TuliPak Roma è a settembre con la benemerita iniziativa della donazione dei bulbi alle scuole e alle associazioni che ne avranno fatto richiesta compilando l’apposito format presente sul sito al link https://tulipark.it/donazioni/