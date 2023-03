TuliPark: un arcobaleno a Villa De Sanctis

Alla presenza del Presidente del V municipio, Mauro Calliste, della vice Presidente, Maura Lostia e dell’assessore Edoardo Annucci, giovedì 23 marzo 2023 è stata inaugurata a Villa De Sanctis in Via dei Gordiani 73 la VI edizione di TuliPark.

Protagonisti della variopinta e attesa rassegna tre fratelli: Gaetano, Davide e Filippo Votadoro, coraggiosi imprenditori, che da Buscemi (Caltanissetta), sono venuti nel V municipio di Roma Capitale a seminare la bellezza (ben 450 mila bulbi), utilizzando una tavolozza con oltre 70 varietà di tulipani.

“…I fratelli Votadoro hanno portato il bello nel bello”, così ha dichiarato il Presidente del V municipio, Mauro Caliste, e in effetti meglio di così non si poteva celebrare l’equinozio di primavera in una periferia che si fa protagonista di una rinascita culturale: nella Villa c’è lo splendido mausoleo di Sant’Elena con le catacombe di San Marcellino, in tutto il municipio ci sono monumenti, strade, reperti storici di straordinario interesse archeologico.

“…Gaetano, Davide e Filippo lavorano tutto l’anno per portare l’eleganza e il colore in mezzo al grigiore dei palazzi…ci sono molte novità quest’anno…ho letto una bellissima frase: un campo di tulipani lascia senza fiato come una festa a sorpresa”, così Ileana Di Pietro ha inaugurato definitivamente il parco dei tulipani.

In rappresentanza delle scuole sono intervenuti la professoressa Stefania Fragliasso della scuola Croce Aleramo e il professore Alfonso Liparulo della scuola Emanuel Kant.

Con la coltura si nutre il corpo, con la cultura si nutre l’anima.

Dov’è e come si raggiunge TuliPak

TuliPark – Roma è in Via dei Gordiani, 73

Henos Palmisano