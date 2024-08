Turisti presi di mira da ladri e borseggiatori, 17 persone arrestate in poche ore

Le operazioni antiborseggio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno preso piede con una serie di blitz che hanno portato all’arresto di ben 17 borseggiatori, responsabili di furti nelle zone più affollate della Capitale.

Grazie a un’intensa collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, i controlli sono stati intensificati nelle stazioni della metropolitana, alla stazione Termini e in tutte le aree turistiche principali.

Furti ai Musei Vaticani:

Tra le operazioni più clamorose, spicca l’arresto di tre cittadini romeni, travestiti da turisti, che hanno approfittato della confusione alla coda dei Musei Vaticani per rubare una pochette con 230 euro.

La scena, non sfuggita agli occhi attenti dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro, ha portato all’arresto immediato dei ladri e al recupero della refurtiva.

Colosseo e Selfie:

In largo Gaetani Agnesi, un cittadino algerino di 41 anni è stato arrestato mentre rubava le borse di due turiste che si erano distratte scattando selfie con il Colosseo sullo sfondo. L’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale ha permesso di recuperare le borse e restituirle alle vittime.

Furti alla Fermata Colosseo:

Le stazioni della metropolitana sono state teatro di altri furti. Tre sudamericani sono stati sorpresi subito dopo aver sottratto lo smartphone di un turista giapponese alla fermata Colosseo. Allo stesso modo, in via degli Annibaldi, un algerino di 41 anni è stato arrestato per aver rubato il cellulare di una turista americana.

Scippo adiacente Vaticano e tentativo di fuga:

Due algerini, di 28 e 56 anni, sono stati arrestati dopo aver rubato una borsa a una turista americana in un bar vicino al Vaticano. L’intervento rapido dei Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese ha impedito la fuga dei ladri. Anche alla fermata Piazzale Flaminio, un cileno di 41 anni è stato arrestato per tentato furto di portafogli.

Colpi Sventati:

A Castro Pretorio, un romeno di 33 anni ha cercato di scappare dopo aver rubato uno smartphone, ma è stato arrestato dopo una breve fuga e una colluttazione con i Carabinieri. In un altro episodio, un peruviano di 21 anni è stato preso mentre tentava di fuggire dopo aver rubato un portafogli su un autobus della linea 87.

Esquilino e furti nei negozi:

Nel quartiere Esquilino, una cittadina romana di 41 anni è stata arrestata per aver rubato vari capi di abbigliamento da un negozio. Poco dopo, un senegalese, già sottoposto a divieto di dimora a Roma, è stato arrestato per aver rubato prodotti in un supermercato di piazza dei Cinquecento.

Tutte le vittime hanno presentato denuncia e gli arresti sono stati convalidati. I Carabinieri hanno dimostrato un’efficace risposta ai crimini, garantendo sicurezza e ordine nella Capitale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙