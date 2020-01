Teatro Le Maschere

Domenica 9 – 16 – 23 Febbraio ore 16.00 e ore 18.00

Tutte le maschere di Nina

Scritto e diretto da Noemi Parroni e Rodolfo Mantovani

Con (in o. a.) Manuel Fiorentini, Rodolfo Mantovani, Noemi Parroni

Costumi: Carla Marchini

Scene: Giuseppe Convertini

Musiche: Marco Terranera

Luci: RobertoPietrangeli

Assistente costumi: Amedeo D’Amicis

Prod. Teatro Le Maschere – Nuovo Allestimento

Carnevale è alle porte. Nina, la protagonista della nostra storia, ha ricevuto l’invito per partecipare ad un ballo in maschera. Non sapendo cosa indossare, si ritrova in una vecchia e polverosa costumeria dove gli abiti appesi alle grucce piano piano si animano e prendono vita presentandosi alla piccola visitatrice nella speranza di essere scelti. Davanti a lei prende vita un mondo colorato, fatto di personaggi dai nomi e modi bizzarri: Arlecchino, Colombina, Brighella ed altri ancora. Sono le Maschere della Commedia dell’Arte!

Sono loro, ognuna con le proprie caratteristiche, ad offrire a Nina una prova-costumi davvero eccezionale che le dà accesso ad una nuova strada fatta di fantasia e creatività di cui non potrà più fare a meno.

INFO

Teatro Le Maschere

Via Aurelio Saliceti, 1/3, 00153 Roma RM

Telefono: 06 5833 0817

scuole@teatrolemaschere.it

www.teatrolemaschere.it

Spettacoli Della Domenica

La domenica spettacoli alle ore 16.00 e alle ore 18.00

Biglietto acquistato al botteghino Ingresso € 15,00

Biglietto ridotto acquistato online sul sito www.teatrolemaschere.it

Ingresso € 8,00

Biglietto d’ingresso scuola € 8,00

biglietto gratuito per gli insegnanti (1 ogni 10 studenti)

ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2019/2020

È aperta la Campagna Abbonamenti 2019/2020!

È possibile abbonarsi a tre spettacoli con € 22,00 e a sei spettacoli con € 40,00, risparmiando sul costo del singolo biglietto!

Gli abbonamenti del Teatro Le Maschere possono essere acquistati direttamente in teatro dal lunedì̀ al venerdì̀ dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

Il sabato dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino