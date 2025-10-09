“Tutti in campo per la salute mentale”: a Corviale la partita che unisce medici, operatori e pazienti

Scendere in campo per la salute mentale, e farlo davvero. Con un pallone, una rete e tanta voglia di stare insieme.

Dopo il successo dello scorso anno, la ASL Roma 3 torna al Campo dei Miracoli di Corviale con la seconda edizione di “Tutti in campo per la salute mentale”, l’evento che unisce medici, operatori sanitari, utenti dei centri di salute mentale e delle case famiglia in una grande partita senza vincitori né vinti.

Giovedì 9 ottobre, alle 10, le squadre si ritroveranno per dare vita a una mattinata di sport, inclusione e condivisione, in occasione della Giornata della Salute Mentale.

“Anche quest’anno – spiega Viviana Muccini, psicologa della ASL Roma 3 – abbiamo voluto riproporre un appuntamento che coniuga sport, solidarietà e benessere mentale. I primi a chiedere di tornare in campo sono stati proprio gli utenti, che con entusiasmo e coraggio ci ricordano che la salute mentale non è solo cura, ma anche partecipazione, leggerezza e voglia di vivere”.

Non ci sarà una classifica, perché l’obiettivo non è vincere ma abbattere i muri del pregiudizio.

Le squadre, miste e inclusive, saranno il simbolo di una comunità che si ritrova e si riconosce nel valore dello stare insieme.

C’è anche una novità: durante l’evento sarà realizzato uno shooting fotografico che diventerà un calendario 2026, nato dalle immagini e dalle storie dei partecipanti.

“Un modo per ricordare tutto l’anno – sottolinea Muccini – il messaggio di questa giornata: si può correre, ridere e gioire insieme, anche quando si affrontano fragilità e dolore”.

Ogni anno sono circa 500 le persone, tra i 18 e i 35 anni, che frequentano i centri diurni della ASL Roma 3, impegnate in attività terapeutico-riabilitative e percorsi di inserimento lavorativo.

Un lavoro silenzioso e quotidiano, che trova in eventi come questo la sua espressione più luminosa.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito aziendale della ASL Roma 3.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.