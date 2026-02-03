Udinese – Roma 0-1, nuovo stop per i giallorossi

La Roma perde meritatamente fuori casa contro l’Udinese per 1-0 giocando una brutta partita, sempre in sofferenza fisica e tirando solo un paio di volte in porta e questo per una squadra che vuole il quarto posto è veramente poco.

Gasperini è sempre alle prese con qualche assenza di troppo soprattutto nel reparto offensivo dove non ci sono Dovbyk, Ferguson, Dybala, ed El Shaarawy ed è sempre fuori Konè a centrocampo, comunque la squadra si schiera con una formazione più o meno titolare con Svilar in porta difesa a 3 con Mancini, Ndika ed Hermoso, centrocampo a 5 con Celik, Cristante, El Aynaoui e Wesley, Soulé e Pellegrini a sostegno di Malen.

Sin da subito si capisce che l’Udinese è più in palla fisicamente, la Roma sembra lenta e compassata mentre la squadra di casa è più cattiva nei contrasti, corre di più ed arriva sempre prima sulle seconde palle.

Al 7′ Svilar mette la solita pezza su un tiro da fuori di Atta. Con il passare dei minuti la partita la fa sempre più l’Udinese e al 28′ è Mancini che salva sulla linea dopo un contropiede velocissimo.

La Roma davanti non riesce a trovare Malen o Soulé liberi dalla marcatura e quindi non c’è praticamente gioco di attacco mentre la squadra di casa con un indemoniato Davis mette sempre in apprensione la difesa e al 43′ è Ndika a salvare sul centravanti avversario con una scivolata maestosa.

Sul finire del primo tempo la squadra giallorossa si affaccia un po’ nella metà campo avversaria e al 45′ fa il suo primo tiro in porta su punizione con Soulé ma la palla sorvola di poco la traversa. Finisce così il primo tempo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo ci si aspetta una Roma più aggressiva ed invece i ritmi sono sempre lenti e poco incisivi e c’è poca aggressione sul portatore di palla avversario.

Al 48′ solita percussione di Davis contrasto con Mancini e l’arbitro fischia una dubbia punizione con relativa ammonizione. Batte Ekkelenkamp la palla tocca Malen in barriera e diventa una palombella che si va ad infilare nell’angolino in basso imparabile per Svilar. 1-0 per l’Udinese.

La Roma prova a reagire ma le idee davanti latitano, Malen senza Dybala sembra un pesce fuor d’acqua, Cristante ed El Aynaoui sono generosi ma non c’è un gioco limpido e lineare e non si trova mai l’imbucata giusta.

Gli unici lampi arrivano dalle sgroppate di Wesley a sinistra e nulla più. Gasperini prova a cambiare qualcosa togliendo Pellegrini e inserendo Venturino.

L’Udinese ora è bello compatto e dopo l’uscita per infortunio di Davis si chiude dietro e gioca solo di rimessa.

Esce anche Hermoso per Ghilardi e subito dopo Malen ha la prima occasione ma il suo tiro è deviato da Kristensen in calcio d’angolo. Al 76′ altra punizione di Ekkelenkamp che Svilar riesce a deviare sopra la traversa.

Entrano Vaz, Tzimikas, e Pisilli per El Aynaoui, Soulé e Celik per cercare di cambiare qualcosa davanti. Con Vaz che va a fare il centravanti, Malen a sinistra e Venturino a destra.

Malgrado la squadra giallorossa giochi più in attacco, l’Udinese tiene bene, la partita è tanto spezzettata, ci sono continui fischi di falli spesso fatti dai giocatori della Roma, così il tempo passa e il pareggio per i giallorossi non arriva.

All’88’ Cristante va in gol di testa servito da Tzimikas ma lo stesso giocatore greco è in fuorigioco e l’arbitro annulla.

Ultimi minuti con la Roma davanti ma incapace di conquistare palla e poi di imbastire una azione decente. Continuano falli in mezzo al campo e i minuti passano.

Al 97′ cross disperato in area, Mancini interviene in spaccata ma il portiere Okoye fa la parata della partita salvando miracolosamente il risultato.

Dopo 8′ l’arbitro fischia la fine della partita che sancisce l’ottava sconfitta in campionato della Roma.

Brutta, brutta, bruttissima sconfitta per la Roma anche per come la Roma ha giocato. La squadra non ha mai trovato il ritmo, il modo giusto di scardinare la difesa avversaria subendo tantissimo dal punto di vista fisico e anche tattico. Malen oggi senza Dybala è apparso un altro giocatore, il trio di attacco Pellegrini, Soulé Malen è apparso slegato e inconcludente.

L’assenza di Konè a centrocampo, visti giocatori forti fisicamente dell’Udinese, è costata cara anche perché Cristante è apparso sottotono e El Aynaoui ha pensato solo a tamponare e non a proporre.

Tutti lenti e poco incisivi anche se soprattutto nel finale non è mancata la rabbia per cercare di pareggiare ma è mancata tanto la tecnica.

Quando la Roma aveva il pallone spesso non si sapeva cosa fare con Malen isolato e senza che qualcuno trovasse quel qualcosa in più per andare in porta. L’unico che ha dato qualcosa in più è stato Wesley e poi un po’ Venturino quando è entrato.

Purtroppo la Roma stasera è apparsa scialba e ha subito la prevedibile aggressività dell’avversario non trovando mai dal punto di vista tecnico la giocata giusta davanti e poi è stata punita da un tiro deviato.

Peccato perché questi erano tre punti fondamentali per la corsa al quarto posto. Con questo stop la Roma è scavalcata dalla Juventus ed è quinta con solo due punti di vantaggio sul Como, una situazione che sarebbe stato meglio evitare giocando una partita diversa stasera.

Ora è arrivato Zaragoza, l’ala sinistra voluta da Gasperini sin da questa estate, e speriamo si integri subito nel gioco di Gasperini dando quel guizzo in più che possa consentire di vincere partite come quella di stasera.

Ora testa all’impegno di lunedì prossimo conto il Cagliari in casa che, vista ora la classifica, sarà da vincere per forza.

