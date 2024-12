Un milione di euro per interventi nelle scuole del Municipio V: ecco tutti i dettagli

Un passo avanti significativo per la sicurezza e la funzionalità delle scuole del Municipio V di Roma.

La giunta del presidente Mauro Calista ha approvato un progetto da un milione di euro per interventi di consolidamento strutturale in sei edifici scolastici del territorio.

L’obiettivo? Garantire luoghi sicuri, moderni e accoglienti per studenti, insegnanti e personale scolastico.

Un investimento importante per il futuro:

La progettazione degli interventi avrà un costo di 175mila euro, mentre il resto dell’investimento sarà destinato alla realizzazione dei lavori, che spaziano dalla messa in sicurezza dei solai al rifacimento di pavimentazioni, dall’adeguamento degli impianti alla gestione delle infiltrazioni.

Ecco i dettagli delle sei scuole coinvolte e i lavori pianificati:

Scuola primaria Mancini (IC Laparelli), via C. Manfroni 7

Rifacimento delle parti più danneggiate del solaio.

Consolidamento del restante solaio.

Adeguamento degli impianti idrico-sanitario ed elettrico.

Scuola materna e primaria Salici, via dei Salici 2

Rifacimento della pavimentazione esterna con sistema a igloo e guaina impermeabilizzante.

Risistemazione del giardino con la rimozione di piante infestanti.

Scuola primaria e dell’infanzia Pizzicaroli, via Appiani 32

Demolizione delle fioriere in muratura di tufo.

Ripristino dell’area con un massetto drenante.

Scuola materna e primaria Pisacane, via dell’Acqua Bullicante 30

Ripristino del solaio con interventi di impermeabilizzazione.

Prevenzione antisfondellamento con fibra di basalto.

Asilo nido Ghirigò, via dei Platani 29

Inserimento di una paratia in micropali per rinforzare le fondazioni.

Prevenzione del ribaltamento del muro di contenimento.

IC Largo Cocconi – Plesso Tenore, via M. Tenore 15

Realizzazione di una parete chiodata per una maggiore stabilità strutturale.

Scuola secondaria Giovanni Battista Piranesi, via Luchino dal Verme 109

Inserimento di una paratia berlinese.

Creazione di un sistema di drenaggio per la gestione delle acque.

Il Municipio:” Risposte concrete alle richieste storiche del nostro territorio”

La giunta ha anche approvato il progetto di fattibilità per i lavori di messa in sicurezza del Ponticello di via di Centocelle, un intervento dal valore complessivo di 720.000 euro.

“Con l’approvazione di questi due provvedimenti – spiegano il minisindaco Caliste e le assessore Maura Lostia (Lavori pubblici) e Cecilia Fannunza (Scuola) – rispondiamo concretamente a richieste storiche del nostro territorio, mettendo al centro la sicurezza delle infrastrutture e degli edifici scolastici.

Grazie al lavoro congiunto della giunta e degli uffici tecnici, possiamo finalmente avviare interventi fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire un futuro più sicuro alle nostre comunità, restituendo spazi sicuri e funzionali al nostro quartiere”.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.