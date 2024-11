Un Natale magico per i bambini del IV Municipio: Campus di Natale e Villaggio della Pace

Questo Natale sarà davvero speciale per i bambini del IV Municipio di Roma, grazie a due iniziative innovative pensate per i più piccoli e le loro famiglie, il periodo delle feste si trasformerà in un’occasione unica di svago, crescita e solidarietà.

Una risposta concreta per chi cerca momenti di felicità durante le vacanze, senza dimenticare le esigenze dei genitori che devono affrontare il lavoro.

Un aiuto concreto per le famiglie:

Con il Natale alle porte, molte famiglie del IV Municipio si sono trovate a dover fare i conti con la difficoltà di gestire i bambini durante la sospensione delle lezioni scolastiche.

In risposta a questa esigenza, la giunta municipale ha approvato il “Campus di Natale”, un progetto che offrirà attività ricreative e formative per i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie.

Il campus si terrà nei giorni di chiusura delle scuole, con quattro giornate programmate a dicembre e due a gennaio 2025.

Durante queste giornate, i piccoli potranno partecipare a laboratori creativi, giochi di gruppo e momenti di socializzazione per un totale di cinque ore giornaliere.

Un’alternativa utile e divertente per le famiglie che, purtroppo, non possono contare su altri supporti durante le festività.

Il Villaggio della Pace: un rifugio natalizio per tutta la famiglia:

Ma le proposte per le festività non finiscono qui. Dal 8 al 31 dicembre, il IV Municipio ospiterà anche il “Villaggio della Pace”, un evento che si terrà presso la casa municipale Ipazia di Alessandria a Settecamini.

Con orari diversi per i giorni feriali e festivi, il Villaggio offrirà uno spazio accogliente dove bambini e adulti potranno divertirsi, socializzare e partecipare a iniziative ludiche in un’atmosfera di serenità.

Un impegno per il benessere dei minori:

Questi progetti sono stati ideati per rispondere alla crescente mancanza di socializzazione e alle difficoltà psicologiche che molti bambini del IV Municipio stanno affrontando.

La giunta ha evidenziato la necessità di offrire alternative costruttive per i più giovani, contrastando i rischi di devianza e abbandono scolastico che talvolta emergono in contesti difficili.

Il finanziamento di 50 mila euro destinato al Campus di Natale e al Villaggio della Pace dimostra l’impegno del Municipio a promuovere il benessere e l’integrazione dei minori.

Con queste iniziative, il IV Municipio di Roma vuole offrire un Natale diverso per i bambini, più inclusivo e sicuro, ma anche un aiuto concreto per quelle famiglie che si trovano ad affrontare la difficoltà di gestire le vacanze con orari di lavoro particolari.

Un’occasione per creare momenti di allegria, crescita e solidarietà, durante uno dei periodi più significativi dell’anno.

