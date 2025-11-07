Un parcheggio al posto del campo nomadi: la proposta di Fratelli d’Italia per Acilia Sud

Un parcheggio al posto della bidonville abusiva sotto il viadotto Zelia Nuttal. È questa l’alternativa proposta da Giuseppe Conforzi, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio X, per risolvere la questione del nuovo parcheggio a servizio della stazione Acilia Sud, senza dover sacrificare decine di alberi in via Bepi Romagnoni.

La proposta è stata formalizzata in una lettera inviata a Palazzo Valentini, alla Questura, agli assessori capitolini e al Municipio X, dove Conforzi chiede di rivedere l’attuale progetto di realizzazione dell’area di sosta.

Secondo il consigliere di FdI, l’intervento previsto in via Romagnoni “rischia di compromettere un’area di pregio ambientale e paesaggistico”, situata lungo il canale, dove oggi vivono diverse specie di fauna selvatica.

Conforzi non si limita a dire “no” al progetto: propone un’alternativa concreta. Dopo un sopralluogo effettuato lo scorso 4 novembre, il capogruppo di FdI ha individuato un’area sotto il viadotto Zelia Nuttal, in via Enrico Ercolani, attualmente occupata da cumuli di rifiuti, auto abbandonate e carcasse incendiate.

“È una vera e propria bidonville consolidata – spiega Conforzi –. Riqualificare quello spazio e destinarlo a parcheggio sarebbe un modo per restituirlo alla cittadinanza e rendere più decoroso il quartiere”.