Un Ufficio di scopo per il rilancio di tutte le strutture mercatali pubbliche

Una notizia così importante era nell’aria e l’avevamo percepita nel discorso del sindaco Gualtieri in occasione dell’inaugurazione del ristrutturato mercato di Colli Aniene in cui eravamo presenti con tanto di cartello con cui lo invitavamo a visitare il mercato Insieme di viale della Primavera a Centocelle.

Eravamo nel municipio IV, quello che nella città di Roma si è maggiormente impegnato in manutenzione, ammodernamento e rifacimenti totale di strutture i cui lavori erano ormai e per varie ragioni abbandonate da anni, l’ultimo in ordine di tempo è il mercato di Casalbertone, dove si parla anche di una parte musealizzata visti anche gli importanti ritrovamenti archeologici ritrovati e furono anche tra i motivi della sospensione dei lavori.

In quel discorso Gualtieri aveva detto senza tanti giri di parole di credere convintamente nel valore sociale di queste strutture che hanno anche fatto la storia del commercio a Roma.

La prima mossa è stata quella di assumersi in prima persona il problema mercati trattenendo la delega alleggerendo così anche il lavoro dell’assessore al commercio e attività produttive, l’on.le Lucarelli.

Una ordinanza che noi che visto il nostro particolare impegno nel segnalare e denunciare lo stato spesso fatiscente e comunque “vecchio” dal punto di vista commerciale, raffrontandoli con alcune eccellenze romane come Testaccio, Ponte Milvio, Montagnola, Trieste e pochi altri.

L’ordinanza del sindaco di Roma stabilisce anche che il costituente Ufficio di Scopo “Mercati rionali” a cui sarà a breve assegnata una direzione avrà affidati una serie di obiettivi per niente semplici, visto anche il quasi nulla su cui fino ad oggi è stato prodotto, vuoi la mancanza di idee e vuoi le scarse risorse finanziarie iscritte a bilancio negli ultimi decenni e che questo ufficio dovrà conseguire questi obiettivi entro il 30 Giugno 2027.

Un segnale forte, dove è lo stesso sindaco a metterci la faccia e chissà che non sia veramente arrivato il tempo che anche Roma abbia attività mercatali moderne, accoglienti, con orari prolungati, con una infinità di eventi che sappiano attirare anche quel pubblico giovane sempre alla ricerca di luoghi di aggregazione e con giusti prezzi.

Comunque noi vediamo questa Ordinanza del Sindaco come una sorta di nave che finalmente è stata varata e lascia gli ormeggi… la seguiremo porto dopo porto fino alla destinazione e cercheremo anche di raccontare in quale tipo di mare navigherà.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.