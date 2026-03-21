Una magnifica “Festa di Primavera” al Parco Tozzetti

Colori, sorrisi e tanta voglia di stare insieme hanno animato il Parco Tozzetti, a Colli Aniene, dove sabato 21 marzo si è svolta la “Festa di Primavera”.

Dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio, l’area verde si è trasformata in uno spazio di incontro e condivisione, richiamando famiglie, bambini e residenti del quartiere.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Piccoli Giganti OdV, ha proposto un ricco programma di attività pensate soprattutto per i più piccoli.

Giochi, laboratori e momenti di intrattenimento hanno scandito la giornata, offrendo occasioni di svago all’aria aperta nel segno della stagione appena iniziata.

Tra i momenti più apprezzati, la sfilata in costume a tema primaverile, che ha visto protagonisti bambini e famiglie tra fiori, colori e creatività. Un’occasione per celebrare la primavera con fantasia e partecipazione, trasformando il parco in un palcoscenico a cielo aperto.

Grande entusiasmo anche per “Pompieropoli”, l’attività organizzata con i Vigili del Fuoco, che ha permesso ai più piccoli di cimentarsi in percorsi e prove ispirate al lavoro dei pompieri, tra gioco e scoperta.

A completare il programma, dimostrazioni e voli con droni, che hanno incuriosito grandi e piccoli, aggiungendo un tocco tecnologico alla giornata.

Una festa che ha unito divertimento e socialità, restituendo al quartiere uno spazio vissuto e partecipato, nel segno della primavera e della comunità.

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