Una proposta di possibile modifica del bus 556

Spettabile redazione di AbitareA, sto seguendo con molto interesse la possibile modifica dell’autobus 556, croce senza delizia degli abitanti di Tor Tre Teste, che ad ogni modifica sembra peggiorare – se possibile – la qualità del suo servizio.

Si parla molto, giustamente, del futuro suo “spezzamento”, cosa che renderebbe impossibile arrivare dalla parte alta del quartiere con un solo autobus al policlinico Casilino, alla metro C ed alla metro A. Vorrei suggerire alla giunta, mediante il vostro giornale, una soluzione semplice che permetterebbe a molte persone di evitare di prendere due autobus per fare quello che oggi fanno con uno.

L’attuale delibera prevede che il 556, arrivando da Anagnina, all’altezza di via Tovaglieri, percorra quest’ultima ad anello, tornando indietro.

Si potrebbe, con sole tre fermate in “andata” e di tre in “ritorno” (cinque minuti circa di percorrenza in assenza di traffico) realizzare questa inversione a via Prenestina, percorrendo l’anello di via Tovaglieri una sola volta, al “ritorno”, prima di dirigersi verso Anagnina.

Qui sono illustrati in blu “l’andata” e in rosso “il ritorno”:

arrivando dalla fermata 82531 (Via Viscogliosi altezza farmacia), anziché girare a sinistra per imboccare via Tovaglieri, il 556 dovrebbe andare dritto fino alla fermata 75180 (via Campari altezza centro Lepetit), da qui proseguire verso la fermata 75181 (via Campari altezza via dei Berio), arrivare alla fermata 78885 (via Falck, altezza “zucca magica”), girare poi a destra per via Candiani (soluzione già adottata in precedenza da Atac per i lavori della prenestina bis, quindi fattibile), girare a destra per via Prenestina fermandosi alla fermata 71221, girare a destra per Via Staderini, arrivare alla fermata 75172 (via Campari altezza via dei Berio), proseguire fino alla fermata 75173 (via campari altezza centro Lepetit), girare a destra per percorrere via Tovaglieri una volta sola (fermate 75174, 75175, 75176, 75177, 75178, 75179, già previste comunque dal “nuovo” 556) per poi fare inversione su via Viscogliosi e dirigersi verso Anagnina).

Una soluzione praticamente a costo zero, che con sole sei fermate (paline già esistenti), porterebbe enormi benefici per chi ci abita, e che conserverebbe comunque i punti di interscambio con il nuovo 550. Le uniche “accortezze” sarebbero evitare le soste selvagge sulle curve di Via Prenestina e magari la riaccensione del semaforo di Via PrenestinaVia Candiani per la gestione in sicurezza di quell’incrocio.

Ne approfitto per segnalare che – in occasione di queste modifiche “Giubilari”, sarebbe “cosa buona e giusta” per gli utenti Atac che finalmente tutte le fermate di Tor Tre Teste vedessero l’implementazione delle pensiline alle fermate (magari quelle in ferro battuto oppure bianche e non le tristi pensiline “color cassonetto” dell’era Alemanno), cosa attesa da troppi anni.

Inoltre, sarebbe finalmente ora di vedere asfaltato l’asse Targetti-Falck-Campari- Viscogliosi, cosa che contribuirebbe non poco, tra l’altro, alla sopravvivenza di entrambi gli autobus, 550 e 556, quest’ultimo oggi costretto a sollecitazioni meccaniche enormi con rischi di guasti quotidiani non di poco conto, visto l’enorme numero di buche e “toppe” lungo tutto il percorso nel quartiere.

