Una voce poco fa…come si fa, come non si fa e come si recupera la voce! è un laboratorio diretto da Michela Marconi presso il Teatro Hamlet via Alberto da Giussano 13.

Il corso, attraverso un breve excursus di fisiologia, tecniche di percezione e controllo corporeo muscolare, respiratorio e fonatorio, si prefigge di fornire i mezzi necessari per raggiungere un patrimonio di conoscenze e competenze di cui disporre per gestire al meglio le possibilità di utilizzo della voce nel parlato, nella recitazione e nel canto. Vengono altresì trattati argomenti di patologia e norme di igiene vocale. In sintesi, oltre a come la voce si produce e come si ammala, si arriverà a capire come la si possa proteggere e curare.

Destinatari di questo percorso sono:

Allievi di canto e di teatro

Professionisti della voce quale cantanti, attori, doppiatori, speakers, insegnanti, presentatori, avvocati, ecc…

Il workshop, che si articola in lezioni teoriche e pratiche, prevede 9 ore, divise in tre sessioni, nella giornata del sabato 17 (ore 10:30-13:30; 14:30-17:30) e domenica 18 febbraio (dalle ore 10 alle ore 13), in presenza e con un numero minimo di 6 e massimo di 15 partecipanti.

Il corso, ripetiamo, si terrà presso il Teatro Hamlet via Alberto da Giussano 13 nel V Municipio di Roma.