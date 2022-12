Undicesima lezione del prof. Antonio Saccà – Martedì 13 dicembre 2022

Martedì 13 dicembre 2022, alle ore 17.15, presso l’APS Filippo Meda (ex centro anziani Portonaccio), di via F. Meda 147, undicesima lezione, del Prof. Antonio Saccà, del Seminario di “Sociologia”.

Questa settimana il Professore ci presenterà il suo ultimo libro “Ho vissuto la vita – Ho vissuto la morte”.

Dice il Professore che, anche se espresso in forme poetiche, in forme teatrali, in forme saggistiche, questo libro è una narrazione, a suo modo un originale romanzo autobiografico, in prima persona e mediante gli altri.

Due parti; la giovinezza: ho vissuto la vita; la maturità: ho vissuto a morte.

Entrambe le vicende all’estremo.

Una giovinezza intensissima, con esordio straordinario e amicizie.

Incontri con la civiltà culturale mondiale: Moravia, De Chirico, Pasolini, Rafael Alberti, Anna Magnani, Guttuso.

Nella maturità, l’atrocissima malattia pandemica, l’ospedale, la solitudine, il delirio, il fantasma dell’annullamento.

Poi….. il risveglio.

Una testimonianza unica.

In entrambe le vicissitudini.

Ingresso libero.