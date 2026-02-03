Vandalizzata la Casa del Parco Labia

Arredi danneggiati e muri imbrattati. È questo lo scenario che si sono trovati davanti i residenti dopo il raid vandalico notturno che ha colpito la Casa del Parco Labia, uno dei principali punti di aggregazione sociale in zona Montesacro.

La struttura, un tempo animata da attività associative e iniziative per il quartiere, oggi si trova in una sorta di limbo amministrativo che ne impedisce il presidio costante, rendendola di fatto un bersaglio facile per atti di degrado.

Dura la reazione di Italia Viva. In una nota congiunta, i consiglieri capitolini Valerio Casini e Francesca Leoncini, insieme alla consigliera municipale Marta Marziali e al presidente locale Walter Feliciani, hanno espresso una ferma condanna per quanto accaduto.

«Vandalizzare questo spazio significa colpire un bene comune di indubbio valore – sottolineano –. La struttura versa in stato di abbandono a causa della mancata assegnazione dello spazio. Chiediamo che venga ripristinata in tempi rapidi e che si mettano in campo interventi concreti per garantire la sicurezza dell’area».

L’episodio riaccende i riflettori sulle criticità del Parco Labia, da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti. Le richieste rivolte all’amministrazione sono ormai note: un nuovo bando di assegnazione che permetta di affidare la gestione della Casa del Parco a realtà associative in grado di garantirne apertura e manutenzione; un rafforzamento delle misure di sicurezza, a partire dall’illuminazione pubblica e dall’installazione di sistemi di videosorveglianza; e infine una maggiore cura del verde, con un piano di manutenzione che renda l’area davvero fruibile e sicura per famiglie e bambini.

