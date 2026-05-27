Venerdì 29 maggio 2026 è “Mostra/Mercato” in via Tiburtina

Venerdì, 29 maggio 2026, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sul marciapiede della via Tiburtina (nel quartiere Pietralata/Portonaccio), da via delle Cave di Pietralata a via B. De Ritis, ci sarà una nuova edizione della Mostra-Mercato del Tiburtino.

Ormai l’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “Araba Fenice III” (di Fabiana e Patrizia) è diventato una consuetudine mensile nel quartiere e riguarderà prodotti di: Artigianato, Prodotti Tipici, Abbigliamento, Commerciale, Vintage ed altro ancora.

Si potranno scoprire, dice la presidente Fabiana, le eccellenze del territorio, un artigianato unico, moda, profumi, accessori, prodotti enogastronomici locali ed altro ancora.

È anche un modo, aggiungiamo noi, per uscire di casa e fare una passeggiata tra i vari stands e trovare, magari, l’occasione che cercavamo e scambiare due parole con amici che non incontravamo da tempo.

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