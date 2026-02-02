Ventuno famiglie senza gas per responsabilità del Municipio V

Possiamo ipotizzare che solo grazie ad una perdita d’acqua, su cui è intervenuta prontamente AceaAto2, è stato evitato qualcosa di ben più grave al civico 129 di via Tor de’ Schiavi.

I tecnici di Acea nel riparare il guasto si sono resi conto del forte odore di gas e, chiamati immediatamente i Vigili del Fuoco, non c’è stata altra scelta che quella di interromperne l’erogazione all’intera palazzina di via Tor de Schiavi 129.

Adesso però serve una veloce soluzione del problema visto che ben ventuno famiglie, composte da anziani, invalidi e bambini, sono rimaste senza riscaldamento.

Il problema di quel condominio che sovrasta l’Asilo Nido comunale Ghirigò risale ad almeno tre lustri fa. Il pericolo di crollo della parete ricavata in tufo fu tamponato allora con una messa in sicurezza provvisoria realizzata con una struttura in legno.

Abitare A segnalò che qualcosa non andava alla Giunta municipale, presieduta allora da Boccuzzi, che si attivò immediatamente attraverso l’assessore Roberta Capoccioni.

Poi però tutto fu sospeso a causa delle elezioni amministrative del 2021 che portarono alla elezione dell’attuale presidente Mauro Caliste e la sua foto a corredo del pezzo è stata presa proprio da una intervista pre-elettorale nel maggio 2021. E proprio davanti il muro di sicurezza, che sta creando seri problemi di sicurezza.

Basti pensare che proprio sopra c’è il giardino dei bambini dell’Asilo Nido comunale Ghirigò, la centrale termica a gas del nido e alla base due appartamenti, che in caso di crollo muro e terreno finirebbero sotto. Occorre intervenire con urgenza, onde evitare responsabilità oggettive non cancellabili.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.