Verderocca. Al via la cavalcata delle Valchirie

La squadra di calcio a cinque femminile Valchirie Dierre inagura ,dal prossimo 4 settembre, gli open day presso i campi di Verderocca.

Saranno 3 settimane dedicate al calcio femminile quelle che si svolgeranno, dal prossimo 4 settembre, nei campi di Verderocca in Via Venafro 27. Un momento imperdibile per tutte le interessate che potranno avere la possibilità di indossare la nuova maglia delle Valchirie Dierre e prendere parte al campionato Open CSI.

Le Valchirie quest’anno rinnovate non solo nella maglia, ma anche in panchina dove a coaudiuvare il mister Alessandro Ranieri Guida, ci sarà anche Daniela Giovagnoli una calciatrice con un passato importante avendo militato in Serie A di calcio a undici nel Gravina di Catania.

Tante novità quindi quelle che aspettano le aspiranti Valchirie che potranno partecipare agli open day ogni lunedì e mercoledì. Il primo appuntamento sarà quindi il 4 settembre 2023 alle ore 20.30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri 3336693405 (Alessandro) o 3470122249 (Davide).