Verderocca ricorda don Andrea Santoro

La comunità di Gesù di Nazareth nel quartiere romano di Verderocca, nel IV municipio la serata di giovedì 14 maggio ha ricordato don Andrea Santoro, martire per il suo profondo impegno nel dialogo interreligioso tra cristianesimo e Islam in Medio Oriente.

Il suo ex parroco, all’epoca 60enne, fu assassinato il 5 febbraio 2006 a Trabzon in Turchia, antica Trebisonda, mentre pregava nella chiesa di Santa Maria di cui era parroco da tre anni.

La chiesa Gesù di Nazateth a Verderocca fu fondata nel 1981 dallo stesso don Andrea Santoro.

Nel commemorarlo, la comunità parrocchiale ha ricordato il suo impegno nel promuovere il dialogo interreligioso tra cristianesimo e islam. Un impegno che lo condusse volontariamente proprio nel cuore del Medio Oriente come «artigiano di pace e costruttore di ponti».

Il cardinale Enrico Feroci, storico e fraterno amico di don Andrea Santoro, presente alla serata di commemorazione, ha ricordato che pochi giorni prima della sua tragica fine lo accompagnò all’aeroporto di Fiumicino.

Don Andrea Santoro, sacerdote fidei donum della diocesi di Roma, fu assassinato da un giovane fanatico islamico con due colpi di pistola mentre pregava al termine della celebrazione della messa.

Dal 2 dicembre 2022 il suo corpo riposa nella parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio in piazza di Villa Fiorelli a Roma nel VII municipio.

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