Vermicino, dopo 25 anni arrivano i servizi: il Campidoglio approva il piano da 2,2 milioni di euro

Un’attesa infinita, durata oltre un quarto di secolo, che finalmente si avvia verso la parola fine.

La Giunta Capitolina ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a Vermicino, storico insediamento ex abusivo inserito nella Zona “O” n. 37, nel territorio del Municipio VII.

Il provvedimento, arrivato su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica, sblocca la convenzione che permetterà di avviare interventi strutturali a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Per questa porzione di periferia romana si tratta di una vera e propria svolta storica: l’obiettivo è sanare un deficit infrastrutturale cronico, dotando l’area di quei servizi pubblici essenziali che i residenti chiedevano a gran voce da più di 25 anni.

Dalle fogne all’illuminazione: la mappa dei nuovi cantieri

Il piano approvato dal Comune ridisegnerà completamente l’assetto del quartiere, introducendo infrastrutture ad oggi inesistenti o gravemente insufficienti.

I 2,27 milioni di euro di investimento complessivo verranno tradotti in una serie di interventi specifici:

Viabilità e sosta: Realizzazione di nuove strade interne e di aree destinate a parcheggi pubblici.

Sottoservizi e ambiente: Costruzione ex novo della rete per la raccolta e lo smaltimento sia delle acque nere (fognature) sia delle acque meteoriche, insieme alle reti di distribuzione per i servizi a rete.

Decoro e sicurezza: Installazione di una nuova rete di illuminazione pubblica e interventi di sistemazione e piantumazione del verde urbano.

L’affondo di Veloccia: «Stop alle periferie nate spontanee e abbandonate»

L’approvazione del progetto definitivo chiude ufficialmente la complessa trafila tecnica e amministrativa che teneva in ostaggio i fondi, aprendo la strada alla firma della convenzione con il costruttore.

L’orizzonte per vedere gli operai all’opera è ormai tracciato: l’amministrazione punta ad aprire i cantieri entro la fine del 2026.

Soddisfatto l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, che ha sottolineato la linea politica impressa dalla giunta:

«Con questo atto possiamo finalmente procedere alla stipula della convenzione per avviare i lavori entro l’anno. È un altro provvedimento che porta avanti il lavoro strutturato in questi anni dall’Assessorato per chiudere definitivamente la stagione dei quartieri abitati ma rimasti eternamente incompiuti. Il nostro obiettivo è dotare, finalmente, anche le aree nate in modo spontaneo nel passato di tutti i servizi primari e della dignità urbana che i cittadini meritano».

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