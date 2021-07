VI edizione del centro estivo diurno per disabili a Castelporziano

È in corso la sesta edizione del centro estivo diurno per disabili presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano, realizzato grazie al protocollo di intesa firmato tra Presidenza della Repubblica, Regione Lazio e Roma Capitale.

Le attività, iniziate il 5 luglio, proseguiranno per nove settimane, fino al 3 settembre.

I sei gruppi organizzati da Roma Capitale per l’iniziativa sono stati individuati presso le case famiglia per persone con disabilità. Ciascun gruppo, formato da circa 15 persone, inclusi responsabili e accompagnatori, frequenterà il centro estivo per una settimana, dal lunedì al venerdì.

La permanenza presso il centro estivo prevede la fruizione gratuita delle strutture e dei servizi balneari del Circolo dei dipendenti del Quirinale, compresa la consumazione dei pasti.

“Grazie alla sensibilità e alla disponibilità della Presidenza della Repubblica garantiamo soprattutto ai cittadini più fragili la possibilità di trascorrere un tempo di riposo in un contesto meraviglioso come la Tenuta di Castelporziano, rispettando tutte le misure di sicurezza sanitaria. Sono certa che per ciascun utente si tratterà di una bella occasione per divertirsi e socializzare durante questi mesi estivi”, dichiara la sindaca di RomaVirginia Raggi.

“Il centro estivo presso la Tenuta di Castelporziano per adulti con disabilità è un esempio dell’azione per la qualità della vita di ogni cittadino. Vogliamo garantire a tutti e in modo particolare alle persone in situazione di fragilità la possibilità di esperienze di socialità, riposo, divertimento a contatto con la bellezza della natura”, afferma l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì.