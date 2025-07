Via dei Gordiani, attiva cabina di regia in Campidoglio

Dopo l’esplosione che ha sconvolto via dei Gordiani, qualcosa si muove. Ieri pomeriggio, nella suggestiva cornice del Campidoglio, si è tenuta la prima riunione della Cabina di Regia straordinaria convocata dall’Assessore alle Periferie Pino Battaglia, con un solo obiettivo: ricucire i danni, restituire normalità, offrire risposte concrete.

Attorno al tavolo, una macchina organizzativa ampia e coordinata: presenti gli assessori comunali Ornella Segnalini, Tobia Zevi e Claudia Pratelli, il Presidente del Municipio V Mauro Caliste, rappresentanti della Protezione Civile, della Polizia Locale, dell’Assessorato all’Ambiente, delle Attività Produttive, del Dipartimento Sport e della Direzione Generale di Roma Capitale.

Tra le priorità, la scuola dell’infanzia “Romolo Balzani”, danneggiata dall’onda d’urto dell’esplosione. I lavori di messa in sicurezza e ripristino sono già stati calendarizzati: “saranno stanziate tutte le risorse necessarie”, ha assicurato l’Amministrazione. Nel frattempo, i piccoli studenti verranno trasferiti in altre strutture della zona. I dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni dal Municipio.

Sul fronte sportivo, si interviene sull’impianto comunale “Villa De Sanctis”: già rimossa e ricostruita la recinzione pericolante, messi in sicurezza gli spazi interni, si lavora ora per riaprire l’area il prima possibile. Parallelamente, l’Assessorato all’Ambiente sta verificando lo stato delle alberature del Parco Villa De Sanctis, mentre quello al Patrimonio valuta eventuali danni agli alloggi popolari comunali della zona.

Non si tratta di una riunione isolata, ma dell’avvio di un percorso. La Cabina di Regia si riunirà regolarmente per monitorare l’avanzamento degli interventi e offrire supporto costante ai cittadini colpiti da quella che è stata, a tutti gli effetti, una tragedia sfiorata.

“L’obiettivo è garantire continuità scolastica, ripristino degli spazi pubblici, sicurezza e supporto alle famiglie”, ha dichiarato Battaglia. “Fin dal primo istante ci siamo attivati per rispondere all’emergenza. Ora vogliamo restituire serenità al quartiere, senza lasciare indietro nessuno”.

