Via del Fosso di Centocelle, via degli Olmi (pedonale). Torre Alessandrina

Il 1° dicembre 2021 quanto piovve.

Avevo lasciato Alessandro Severo in una notte d’inverno dietro l’acquedotto Alessandrino, angolo del Fosso di Centocelle. Nei viottoli paralleli poco transitati dai pedoni, ma usati dalle macchine solo come parcheggi e in mezzo ai travestiti e i loro clienti. Centinaia di preservativi colorati in terra.

Il 22 novembre 2022 quanto è piovuto.

Stesso luogo. Ho trovato cartelli, lenzuola, scritte, sempre preservativi in terra.

I residenti si sono rotte le scatole e lo stanno dimostrando.

Torre Alessandrina ti ho fotografato, ma si vede solo l’edera che ti nasconde.

Sei sempre nella mia agenda.

No all’assuefazione e un problema non risolto per Abitare a Roma fa sempre notizia.

https://abitarearoma.it/linvisibile-torre-alessandrina-in-via-degli-olmi/

https://abitarearoma.it/cartoline-dal-degrado-via-degli-olmi-torre-alessandrina-e-dintorni/