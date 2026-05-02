Via delle Ninfee in ginocchio da tre mesi

Una piccola buca su via delle Ninfee sta mettendo a dura prova la pazienza di circa 300 famiglie e di una ventina di esercizi commerciali i quali si sono visti eliminare due batterie di cassonetti e una campana per la raccolta del vetro, a causa un cedimento dell’asfalto di una trentina di centimetri di diametro e profonda altrettanto.

Immediatamente segnalata al V municipio è stata messa subito in sicurezza con il ricorso alle ormai sempre più presenti famigerate reti in plastica arancione.

«C’eravamo illusi – ci ha detto il titolare di una attività artigiana – che le difficoltà sarebbero durate poco in quanto il giorno dopo la messa in sicurezza dell’area intervenne il mezzo adibito alle manutenzioni stradali».

Invece niente, neppure un tentativo di riparazione e nei giorni successivi l’Ama è stata costretta a spostare due batterie di cassonetti lasciando le famiglie e le attività commerciali senza il servizio.

Dal V municipio nessun segnale, solo sporadici comunicati sui Social in cui mostrano con enfasi lo stato di avanzamento di nuove opere finanziate con i fondi del PNRR… Ma li facciano – dicono da via delle Ninfee – anche per gli interventi di manutenzione straordinaria che come si vede sono anch’essi altrettanto importanti.

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