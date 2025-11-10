Via libera alla rigenerazione degli Ex Mercati Generali: 380 milioni per il quartiere Ostiense

Dopo vent’anni di attesa, gli Ex Mercati Generali di via Ostiense stanno finalmente per tornare a vivere.

Con la firma della Convenzione integrativa alla concessione del 2006, prende il via la rigenerazione urbana di una delle aree dismesse più grandi della Capitale, grazie a un investimento privato di 380 milioni di euro, ma con proprietà pubblica sempre garantita.

A guidare l’intervento sarà Hines, con l’obiettivo di trasformare l’area in un polo culturale, formativo e sociale, aperto a tutti i cittadini, nel rispetto della storia e del patrimonio del quartiere.

Spazi pubblici e verde per tutti

Il progetto prevede oltre 3,6 ettari di spazi pubblici tra biblioteca, mediateca, coworking, sale eventi, aree sportive e un centro di benessere urbano.

A questi si aggiungono 4 ettari di piazze e aree verdi, l’equivalente di otto volte Piazza Navona, che ridisegneranno l’intera area abbandonata, restituendo spazi vivibili e aperti alla città.

Residenze universitarie e inclusione

La riqualificazione prevede anche una residenza universitaria con oltre 2.000 posti letto, di cui 500 a canone calmierato, dotata di servizi per studio, sport e vita comunitaria.

Una vera e propria cittadella per studenti, integrata nel quartiere Ostiense–Garbatella, cuore creativo e universitario della Capitale.

Storia, innovazione e accessibilità

Gli edifici storici saranno recuperati mantenendo il loro carattere originale, mentre la viabilità sarà ripensata e un parcheggio interrato migliorerà l’accessibilità dell’area.

Il progetto punta anche all’accessibilità per tutti, dagli spazi sportivi agli ambienti pubblici, rendendo il quartiere più inclusivo e vivibile.

Il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori nel 2027 e la loro conclusione entro 36 mesi.

Segnalini: “Una nuova vita per Ostiense e Garbatella”

L’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini commenta:

“Con la Convenzione integrativa si apre finalmente una fase concreta di rinascita per un’area rimasta abbandonata troppo a lungo. Questo progetto restituisce spazi pubblici, verde, cultura e innovazione al quartiere, nel rispetto della sua identità storica. Stiamo anche valutando iniziative per aumentare ulteriormente i posti a canone calmierato”.

