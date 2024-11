Via Monte Cervialto, abitanti e volti noti della cultura impegnati per il recupero dell’area

E’ organizzata per venerdì 15 novembre alle ore 18 la fiaccolata voluta dal comitato “I portici di Monte Cervialto” e supportata da molti cittadini e da molti volti noti della cultura, che hanno deciso di realizzare un video appello destinato al Sindaco Gualtieri.

L’area in questione è quella ricompresa tra Serpentara e Val Melaina, dove 34 locali commerciali sono di proprietà dell’INPS, ma da circa vent’anni non ospitano alcuna attività ed hanno perciò le serrande abbassate. Questo contribuisce ad un generale senso di abbandono e insicurezza della zona.

L’iniziativa gode di un supporto che in quest’ultimo periodo è stato sempre crescente, testimoniato non solo dal sostegno espresso dai vertici politici del III Municipio, con in testa Luca Blasi, assessore municipale alla Cultura e Politiche abitative, ma anche da una serie di personaggi del mondo della cultura romana, che non hanno voluto far mancare il loro sostegno all’iniziativa, realizzando appunto un videoappello per il primo cittadino.

Tra loro Carlo Verdone, Zerocalcare, Matteo Garrone e Filippo Barbagallo. Tutti a chiedere uno sforzo ed un impegno al Comune di Roma affinché l’amministrazione acquisti gli immobili dall’INPS per ridare vita alla zona, magari utilizzandoli per servizi ai cittadini, sedi di cooperative o associazioni, gruppi di acquisto, sale prove, spazi di coworking o aule studio e – come ribadito nel video – “per tutto ciò che può aiutare a sentirsi meno soli insieme“.

“Questi locali sul mercato non valgono niente ma per noi valgono tanto” termina l’appello “Ora serve che il comune acquisti questi immobili per dargli una nuova vita sociale. Il 15 Novembre saremo in piazza per fare una fiaccolata, tutti insieme. Venga anche lei Sindaco, perché noi possiamo fare un pezzetto ma serve che le istituzioni democratiche, quelle che ci rappresentano, ci tutelino, siano dalla nostra parte! L’aspettiamo Sindaco, non vogliamo più stare al buio!”

Quella dell’acquisto dei locali INPS da parte del Comune di Roma è una partita aperta già dal 2022, che portò il Comune ad acquisire molte unità immobiliari nelle zone di Don Bosco, Magliana e Decima, allo scopo di realizzare unità immobiliari per far scorrere la graduatoria dell’edilizia residenziale pubblica. Scopo del Comitato è quello di spingere il Comune per far acquisire i locali di via Monte Cervialto con le stesse modalità e con lo scopo di metterli a disposizione della cittadinanza per scopi socialmente condivisi.

“Quella dei portici di Monte Cervialto è una questione locale che però parla a tutta la città” – il commento dell’assessore alla Cultura e alle Politiche abitative del III Municipio Blasi. -“il sindaco Gualtieri ha una grande occasione: riconoscere quelle forme di organizzazione spontanee che, in sinergia con l’amministrazione municipale, possono recuperare lo spreco immobiliare creando servizi, cultura e nuove forme comunitarie. Il municipio ci sarà, come sempre, e speriamo che il sindaco Gualtieri venga: troverà una comunità pronta a costruire insieme un altro pezzo di una Roma migliore“

