Via Prati Fiscali: Carnevale in cucina con Francesca Pace

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna FoodAddiction in Store, il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzato da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

L’appuntamento

Che il Carnevale abbia inizio! I bambini non vedono l’ora di indossare costumi e maschere e fare festa. Ma che festa sarebbe senza qualche invitante piatto da stuzzicare in compagnia? A questo ha pensato la blogger di iFood Francesca Pace che durante lo show-cooking in programma giovedì 28 febbraio a partire dalle 18:00 presso il nuovo Scavolini Roma Prati Fiscali preparerà una ricetta semplice ma saporita, ideale per i momenti di festa. Un modo gustoso per condividere anche in tavola lo spirito del Carnevale e l’occasione perfetta per coinvolgere in cucina i più piccoli. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, prevede la partecipazione attiva del pubblico che si cimenterà prima nella realizzazione della ricetta e in seguito si dedicherà all’assaggio del piatto preparato.

L’ospite speciale

Tecnologo alimentare, Francesca Pace è una food blogger per passione e una food lover da sempre. Nata con il naso in un forno artigianale di famiglia, ama mettere le mani in pasta. Da napoletana doc, le sue grandi passioni sono la mozzarella, il caffè, rigorosamente amaro, e il mare. Nel suo blog FrancescaPace.com racconta ricette semplici, per riempire la vita di tutti i giorni solo di cose buone.

Il tema e la ricetta

Francesca Pace proporrà ai suoi ospiti una ricetta semplice, veloce da realizzare ma allo stesso tempo scenografica e gustosa. Alla portata di tutti, anche dei più piccoli, le stelle filanti salate soddisfano tutti i palati. In tavola le verdure, come zucchine, melanzane o peperoni, ma anche ricotta, grana, pesto e affettati. Tanti ingredienti per realizzare altrettante creme con cui farcire, a seconda del proprio gusto, la pasta sfoglia. Ed ecco, in men che non si dica i festoni di carnevale sono pronti… per essere mangiati.