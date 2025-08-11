Via Quarto Peperino, l’ex ludoteca rinasce: diventerà il primo presidio di protezione civile del XV Municipio

Da spazio di gioco per bambini a cuore pulsante della sicurezza territoriale. È il destino dell’edificio di via Quarto Peperino, sopra Saxa Rubra, pronto a trasformarsi nel primo presidio di protezione civile del Municipio XV: un centro servizi per il monitoraggio, la prevenzione del rischio e la tutela dei cittadini.

Il fabbricato, realizzato come opera a scomputo per un complesso residenziale e rimasto a lungo di proprietà comunale, aveva ospitato per anni una ludoteca.

Le voci allegre dei bambini si sono spente cinque anni fa e da allora le serrande sono rimaste abbassate. Oggi, grazie a un lungo lavoro amministrativo, il municipio è pronto a riaprirlo.

«Dopo oltre un anno di pratiche per il recupero delle chiavi, la riconsegna dei locali e la stima del bene, abbiamo avviato un percorso di riqualificazione – spiegano il presidente Daniele Torquati e il vice Alessandro Cozza –. La nuova destinazione d’uso è stata condivisa con i residenti in un’assemblea pubblica ospitata proprio nei locali».

L’obiettivo è ambizioso: uno spazio operativo capace di intervenire rapidamente in caso di emergenze, ma anche un luogo di formazione e inserimento lavorativo per persone con disabilità e un centro di attività per i bambini, mantenendo così la sua vocazione aggregativa.

Il bando pubblico, aperto agli enti del terzo settore, resterà attivo fino al 19 settembre 2025 – una proroga rispetto ai canonici 30 giorni, per via del periodo estivo – e prevede un affidamento di sei anni, rinnovabili per altri sei.

In cambio dell’utilizzo, il futuro gestore dovrà occuparsi anche della manutenzione di alcune aree verdi nei centri anziani del municipio e nella cittadella del sociale di via Cassia 472.

«È stato un percorso lungo e complesso – sottolineano da via Flaminia – ma ora siamo pronti a restituire un bene inutilizzato trasformandolo in un presidio operativo e in un centro di sensibilizzazione unico nel suo genere, frutto della collaborazione tra istituzioni e comunità».

