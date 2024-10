Via Trionfale e Via Chiarugi: il Consiglio metropolitano ha approvato la dismissione degli immobili

Il Consiglio metropolitano ha approvato due delibere fondamentali, proposte dalla Consigliera delegata al Patrimonio e Bilancio, Cristina Michetelli, dando il via a un’operazione immobiliare strategica: la dismissione degli immobili del comprensorio di via Trionfale e via Chiarugi.

Questa iniziativa, oltre a dare respiro alle casse dell’ente con un introito stimato di circa 18 milioni di euro, rappresenta una svolta per i residenti, che finalmente avranno l’opportunità di acquistare le abitazioni in cui vivono da anni.

“Questa alienazione ha una duplice importanza – ha spiegato la Delegata Michetelli durante la seduta del Consiglio – da un lato, consente ai cittadini di diventare proprietari delle case che abitano, dall’altro, garantisce all’Ente metropolitano risorse fondamentali in un momento cruciale.

A partire dal 2025, infatti, dovremo affrontare autonomamente una riduzione di 150 milioni di euro, a causa del blocco dei trasferimenti statali imposto dal Decreto aiuti. Questi fondi diventeranno essenziali per mantenere la nostra capacità di investimento e gestione dei servizi sul territorio”.

Michetelli ha evidenziato l’importanza strategica di questa operazione, sottolineando che l’Ente metropolitano, privo di autonomia impositiva, si finanzia principalmente attraverso l’RC Auto e l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

Pertanto, l’entrata derivante dalla vendita di questi immobili sarà determinante per garantire futuri investimenti in settori vitali, come l’edilizia scolastica e le infrastrutture locali.

“Questi fondi verranno destinati agli investimenti sui territori, con particolare attenzione alle scuole, che hanno urgente bisogno di interventi di riqualificazione”, ha affermato la consigliera.

L’operazione, che comporta un notevole vantaggio per il bilancio metropolitano, ha ricevuto il totale sostegno del sindaco Roberto Gualtieri, che ha creduto fortemente nella sua riuscita.

“Non possiamo che esprimere soddisfazione per l’esito positivo di questa vicenda, un risultato che riflette la nostra determinazione nel perseguire il bene della comunità”, ha dichiarato Michetelli.

In chiusura, la consigliera ha ringraziato i cittadini che hanno partecipato attivamente, manifestando il loro supporto durante il Consiglio.

